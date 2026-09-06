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С 3 по 5 сентября спортивная школа «Чайка» принимала чемпионат России по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба». Участниками стали сильнейшие ходоки из 19 регионов, в том числе из Самарской области.
Сборная региона заняла пятое место на чемпионате России по северной ходьбе
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Сборная региона заняла пятое место на чемпионате России по северной ходьбе

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С 3 по 5 сентября спортивная школа «Чайка» принимала чемпионат России по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба». Участниками стали сильнейшие ходоки из 19 регионов, в том числе из Самарской области.

С 3 по 5 сентября спортивная школа «Чайка» принимала чемпионат России по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба». Участниками стали сильнейшие ходоки из 19 регионов, в том числе из Самарской области.

Соревнования прошли в двух локациях: спортсмены опробовали трассы верхней и нижней поляны «Чайки» и преодолели две дистанции - 5 и 14,5 км.

Участников приветствовали первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев, председатель комитета по северной ходьбе Федерации спортивного туризма России Александр Минаев, депутат Самарской губернской Думы Владимир Воропаев и председатель областной Федерации спортивного туризма, участник СВО Радик Хакимов.

Результаты чемпионата:

Иван Селиванов Мурманская область
Андрей Алахвердов Ставропольский край
Петр Трофимов Чувашия

Наталья Иванова Чувашия
Марина Даньшова Пермский край
Зинаида Агава Томская область

В командном зачете первое место заняла сборная Пермского края, второе - Москва, третье - Санкт-Петербург. Сборная Самарской области в общем зачете стала пятой.

Соревнования проводились в рамках госпрограммы «Спорт России» при поддержке Российского спортивного фонда и министерства спорта Самарской области.

 

Фото:   Максим Калинкин / Федерация спортивного туризма Самарской области

 

 

Теги: Самара

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