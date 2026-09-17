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Агата Кристи, Оруэлл и деревенская проза – какие книги выбирают современные школьники?

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Агата Кристи, Оруэлл и деревенская проза – какие книги выбирают современные школьники?

Фонд «Живая классика» провел масштабное исследование, в ходе которого выяснил, каковы читательские предпочтения и практики школьников 12-17 лет.

Исследование проведено в преддверии старта Национальной премии общественного признания для преподавателей литературы «Интонация». Результаты подтвердили, что произведения русских классиков, входящих в школьную программу, остаются лидерами читательской активности учеников.

А при самостоятельном выборе литературы предпочтение отдается зарубежным классикам. Юные респонденты указали роман Агаты Кристи «Десять негритят», произведения Рэя Бредбери, «1984» Джорджа Оруэлла, романы Александра Дюма и «Поллианну» Элеоноры Портер.

Одними из самых популярных жанров у подростков остаются фантастика и фэнтези: школьников привлекает созданный автором мир и глубина переживаний героев. Среди современных отечественных писателей ребята называли Анастасию Строкину и ее философскую сказку «Держиоблако» и Наталию Волкову с книгой «Разноцветный снег».

Неожиданно выяснилось, что среди школьников есть фанаты «деревенской прозы», которая вызывает теплые эмоции, связанные с собственным опытом и воспоминаниями о деревенских каникулах.

Одной из негативных тенденций, выявленных исследованием, стала невозможность обсудить прочитанную книгу со сверстниками, т.к. среди них мало читающих. Как заметила участница исследования из 5 класса: «…попробуй найти читающих друзей». Поэтому большинство детей - 32,2% респондентов - обсуждают прочитанное с родителями. 20,7% при ответе на вопрос «С кем ты чаще всего обсуждаешь книги или делишься эмоциями от прочитанного?» назвали лучшего друга, а 19,8% предпочитают не обсуждать книги.

В рамках исследования участникам был задан открытый вопрос о персонажах, которые их вдохновляют. В ответах лидируют герои вселенной "Гарри Поттера" – сам Гарри и Гермиона Грейнджер.

Среди персонажей русской классики – Печорин, Дубровский, Тарас Бульба вдохновляют участников своей храбростью, волей и целеустремленностью. Алексей Мересьев был отмечен за "волю к поставленной цели", а Гуля Королёва – за смелость.

Значительную группу «вдохновляющих» персонажей составляют герои зарубежной классики: отмечался мирок и мечтательность Маленького принца. Джейн Эйр, Холден Колфилд, герой романа Джерома Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи», и Лукреция Борджиа также были названы в качестве источников вдохновения благодаря своей стойкости, упорству и силе духа.

Кроме того, ребятам были заданы вопросы, на кого из литературных героев они считают себя похожими, что больше всего привлекает их в книге, как происходит выбор книги. Большое влияние на выбор произведения оказывают учителя литературы, именно они во многом формируют читательскую культуру школьников, способствую расширению их культурного кругозора.

Сбором и анализом материала, а также обработкой данных занималась Социологическая клиника прикладных исследований СПбГУ. В исследовании приняли участие 569 респондентов, среди которых участники, кураторы и наставники Международного конкурса юных чтецов «Живая классика». География участников опроса охватывает 43 региона России, а к опросу педагогов присоединились и 2 зарубежные территории (Бельгия, Беларусь). Наиболее активными участниками исследования стали представители ДНР, Рязанской, Свердловской, Тюменской, Самарской областей, Санкт-Петербурга, Севастополя, Республик Ингушетия и Удмуртия, Краснодарского и Красноярского краев.

Полные результаты исследования будут представлены на Международном педагогическом форуме «Живая классика» в Екатеринбурге в конце сентября.

Теги: Опрос

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