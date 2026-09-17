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Самарский театр драмы представит премьеру спектакля «Отцы и дети»

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Самарский театр драмы представит премьеру спектакля «Отцы и дети»

Самарский академический театр драмы им. М. Горького представит премьеру спектакля «Отцы и дети» (16+) в постановке режиссёра Александра Баргмана — одну из ключевых премьер 176‑го театрального сезона. Премьерные показы пройдут 3, 4, 29 октября, а также 6 и 25 ноября 2026 года на Большой сцене театра.

В основе спектакля — пьеса ирландского драматурга Брайана Фрила «Отцы и сыновья» по мотивам романа Ивана Сергеевича Тургенева (перевод с английского Михаила Стронина). Постановка исследует одну из вечных тем мировой литературы — взаимоотношения поколений, столкновение взглядов и поиск своего места в меняющемся мире.

Зритель увидит историю Базарова, Аркадия Кирсанова и представителей старшего поколения сквозь призму сложных человеческих отношений. Герои оказываются между прошлым и будущим, между устоявшимися представлениями о жизни и стремлением всё изменить. За внешним конфликтом «отцов» и «детей» раскрываются темы одиночества, любви, внутреннего выбора и попытки понять другого человека.

«Никаких временных хулиганств, никаких айфонов, никаких заступов в сегодняшний день. Любые рифмы, которые появляются, возникают в зрителе. Никаких провокаций, снисхождения, заигрываний с современностью в спектакле нет, только на уровне смыслов это должно происходить», – подчеркнул режиссёр.

Режиссёр-постановщик — лауреат Государственной премии РФ Александр Баргман. Художник-постановщик — Наталья Дружкова. Художник-стилист — Сергей Данишевский. Художник по свету — Денис Солнцев. Хореограф — Николай Реутов. Композитор — Анатолий Гонье. Педагог по вокалу — Влада Филиппова. Помощники режиссёра — Юлия Горелова и Марина Макарова.

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