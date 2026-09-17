В Волжском районе оперативно ликвидировали возгорание надворных построек

16 сентября в 12:37 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о пожаре в поселке Спутник.

На место происшествия оперативно выехали дежурные караулы 46-го пожарно-спасательного отряда, коллеги из Отряда № 34 Кинельского района и из ГУ МЧС России по Самарской области.

По прибытии было установлено, что горят надворные постройки на площади 50 квадратных метров.

Для борьбы с огнем и предотвращения его распространения огнеборцы подали 2 ручных пожарных ствола.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных в 13:04 была объявлена локализация открытого горения, а в 13:10 — ликвидация пожара.

Всего в ликвидации возгорания были задействованы 3 единицы техники и 13 человек личного состава.

Погибших и пострадавших нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"