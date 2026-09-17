Систему информирования пассажиров начали модернизировать в Самаре

Систему информирования пассажиров общественного транспорта начали модернизировать в Самаре. Все 53 электронных табло на остановках города будут интегрированы в единую интеллектуальную систему «Умный транспорт. Модуль управления общественным транспортом». Об этом рассказали в городской администрации.

Сейчас специалисты демонтируют контроллеры, находящиеся в защищенных боксах корпусов табло, при этом сами корпуса остаются на прежних местах. Работы уже выполнены на пересечении проспекта Масленникова и улицы Ново-Садовой, возле стадиона «Солидарность Самара Арена», на Южном шоссе у ТЦ «Амбар», на остановке «Телецентр — Университет телекоммуникаций и информатики» на Московском шоссе и ряде других адресов.

В администрации города отмечают, что по некоторым адресам выявлены повреждения электронных табло — для восстановления их демонтируют вместе с контроллерами. Речь идет об остановке «Улица Потапова» на Московском шоссе, на ул. Бульвар Ивана Финютина в мкр. Кошелев и возле КРЦ «Звезда». После ремонта и интеграции с программным обеспечением табло установят заново, пишет Самарская газета.