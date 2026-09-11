Перекресток Московского шоссе и 22 Партсъезда перекроют в Самаре до 14 сентября

Движение на пересечении Московского шоссе и улицы 22 Партсъезда в Самаре перекроют с 11 по 14 сентября. Ограничения ввели из-за работ по восстановлению водопровода, сообщили в Госавтоинспекции Самарской области.

Проезд закроют по всем направлениям на участке перекрестка. Автомобилистам рекомендуют заранее продумать объезд, быть внимательнее в пути и следовать временным дорожным знакам.

Напомним, движение на перекрестке Мичурина и Николая Панова перекрыли в Самаре на 10 дней, пишет Самарская газета.