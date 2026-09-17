Вячеслав Федорищев опроверг фейки о тяжких групповых преступлениях в Самаре

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев опроверг распространяемые в региональных чатах и пабликах сведения о якобы совершённых тяжких преступлениях в Самаре. Ранее с подобный заявлением выступили в региональном главке МВД.

Обращение главы региона опубликовано в официальных источниках.

«Уважаемые жители! Выявлен ряд публикаций в чатах и пабликах региона, где сообщается о якобы совершенных тяжких преступлениях в Самаре. Это недостоверная информация», — заявил Федорищев.

Губернатор призвал жителей области доверять только официальным источникам и не поддаваться на манипуляции. «Призываю вас доверять только официальным источникам. Не становитесь частью вражеских манипуляций, не распространяйте ложные сведения», — подчеркнул он.

Речь идет о распространявшихся в самарских чатах фейковых сообщениях о группах молодых людей, совершающих жестокие нападения и убийства в различных районах города, пишет Обоз-инфо.