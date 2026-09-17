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В Самарской области завершились съемки детского киноальманаха

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В Самарской области завершились съемки детского киноальманаха

В Самаре завершились съемки игровых короткометражек детского киноальманаха «И в шутку, и всерьез». Проект Фонда развития детского кино «Сотворение» стал победителем конкурса грантов для проектов социально-ориентированных НКО, который ежегодно проводит министерство экономического развития и инвестиций Самарской области. Киноальманах стал частью проекта «Большой киномарафон детского кино».

«Самарская область поддерживает кинопроизводство как направление креативной экономики. И здесь мы рассматриваем кино как бизнес, помогающий развивать смежные отрасли, привлекать туристов, повышать имидж региона. Но также мы поддерживаем проекты некоммерческого сектора, когда создание кинопродуктов - вклад в нравственное воспитание подрастающего поколения, формирование интереса и любви к родному краю, желания жить и работать на благо Самарской области», – перечислил заместитель председателя Правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Над фильмами работают молодые самарские режиссеры и их команды, а практически все роли исполняют самарские школьники. Почти полгода команда фонда готовила ребят к съемкам, подбирала сценарии и работала на площадке. Съемочной площадкой стала вся Самара – знаковые места города, исторические здания, музеи, школы, детские лагеря и крупные предприятия.

Так, фильм «Космос будущего» о подростках, увлеченных космосом, снимался в экспериментально-испытательном корпусе АО «РКЦ «Прогресс». Съемки проходили в реальных лабораториях, в кадре зрители увидят настоящие наноспутники и процесс их тестирования. Специалисты предприятия консультировали съемочную группу, готовили оборудование и сами снялись в кино.

Сотрудники АО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара» также приняли участие в съемках фильма «Дедушкина радость» – семейной истории о любимой профессии и связи поколений. Самарский литературный музей и сквер Алексея Толстого стали местом действия новой версии сказки про Буратино, а Струковский парк и набережная – истории о самарских шишигах.

«Короткометражное кино – недооцененный инструмент воспитания. Дети живут в быстром ритме, и короткий формат позволяет посмотреть хороший фильм в транспорте или на перемене. Небольшими, но точными дозами такие истории делают прививку нравственности. И важно, когда детское кино создается не московской или петербургской, а своей самарской командой и находит поддержку на уровне региона», – считает художественный руководитель киноальманаха «И в шутку, и всерьез», президент Фонда развития детского кино «Сотворение» Ольга Малинина.

Всего в новом сезоне киноальманаха будет 10 короткометражных фильмов. Они посвящены поискам себя, отношениям со сверстниками, семейным ценностям, инженерным профессиям, экологии и краеведению. Среди партнеров проекта – Самарский государственный социально-педагогический университет, «Движение Первых», «Юнармия», региональное отделение Фонда «Защитники Отечества», Самарский областной детский эколого-биологический центр.

Сейчас отснятый материал находится на монтаже. Премьера запланирована на конец 2026 года.

В Самарской области созданы благоприятные условия для кинопроизводства: доступны разнообразные локации – от исторической застройки, музеев и парков до действующих промышленных и научных объектов, действуют меры грантовой поддержки, а предприятия и учреждения региона участвуют в съемочных процессах, что позволяет командам реализовывать проекты на территории области – от сценария до съемок.

Меры поддержки кинопроизводства и креативных индустрий реализуются в регионе в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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