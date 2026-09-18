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76,5% туристов смотрят на цену, 73,5% — на природу

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76,5% туристов смотрят на цену, 73,5% — на природу

Архитектура туристического объекта работает не только в момент выбора места поездки. На первом этапе человек оценивает локацию, природу, стоимость и уровень сервиса. Но после возвращения впечатление складывается уже из того, как было устроено само пространство: какой маршрут он прошел, что увидел, где остановился, насколько органично здание связано с ландшафтом и какие эмоции вызвала территория. Pergaev Bureau провело опрос среди россиян, который показал: ценность архитектуры раскрывается не столько в моменте бронирования, сколько непосредственно в опыте пребывания.

Выбирают по природе, запоминают по архитектуре

На этапе выбора туристического объекта 76,5% респондентов назвали главным фактором стоимость проживания, 73,5% — природное окружение, 59,5% — качество номеров и сервиса. В топ-5 вошли развитая инфраструктура (45,5%), архитектура и внешний облик объекта (40,5%).

На этапе выбора человек чаще смотрит на то, что можно оценить заранее: где находится объект, что его окружает, сколько стоит проживание и какой уровень сервиса обещают. Однако после приезда он уже воспринимает место целиком. Это хорошо видно по ответам на вопрос о том, что превращает обычный туристический объект в место, куда хочется возвращаться. Так, 61,5% опрошенных назвали особую атмосферу локации, 55% — связь с природой, 51% — высокий уровень сервиса. Уникальную архитектуру выбрали 24,5%.

«На первый взгляд может показаться, что архитектура здесь играет второстепенную роль, но эти показатели важно рассматривать вместе. Атмосфера, связь с природой, маршруты, общественные пространства и благоустройство не существуют отдельно от архитектуры. Они формируют единую среду, которую человек проживает во время поездки», — комментирует Сергей Пергаев, основатель и креативный директор Pergaev Bureau.

Так появляется понятие архитектуры впечатлений — среды, которая формирует последовательность впечатлений гостя во время пребывания.

Архитектура работает в диалоге с местом

Ответы респондентов о наиболее привлекательных архитектурных контрастах подтверждают эту идею. Около 28% опрошенных выбрали сочетание современной архитектуры и природного ландшафта, еще 24,5% — исторической архитектуры и современных функций. Лишь 6% предпочли однообразную среду без выраженных контрастов.

Интерес вызывает не архитектура, изолированная от окружения, а ее взаимодействие с ним. Современное здание на фоне природы, историческая среда с актуальной инфраструктурой, открытые общественные пространства рядом с приватными зонами — все это создает запоминающийся опыт и делает место узнаваемым.

Архитектура здесь работает как связующее звено между природой, историей территории и современными сценариями отдыха. Она не конкурирует с ландшафтом, а помогает человеку его правильно воспринимать.

Не больше функций, а больше сценариев

Исследование также отражает, что туристам важна не максимальная насыщенность объекта, а возможность выбрать подходящий сценарий отдыха. Если человек проводит отпуск, не покидая территорию комплекса, то в первую очередь ему нужны бассейн, спа и оздоровительная инфраструктура — их выбрали 70,5% респондентов. Природные прогулочные маршруты и благоустройство важны для 66%, разнообразная гастрономическая программа — для 45%. Культурные, образовательные и событийные форматы выбрали 36%.

При этом респонденты обозначили границы необходимого. Около 32% считают избыточными коворкинги и рабочие пространства, 25% — магазины и бытовые сервисы, 24,5% — большое количество кафе и ресторанов, 20,5% — большое количество спортивной инфраструктуры. Интересно, что 30,5% придерживаются противоположного мнения: избыточной инфраструктуры быть не может — чем больше функций, тем лучше.

Это один из главных парадоксов исследования. Людям нужны разные возможности для отдыха, но это не означает, что на территории необходимо разместить как можно больше объектов. Важнее, как они собраны в единую систему и насколько органично вписаны в пространство.

Архитектура в этом случае не только определяет то, как выглядит комплекс, но и помогает человеку выбрать свой сценарий: где провести активный день, где побыть одному, каким маршрутом пойти и где задержаться.

Туристический комплекс становится небольшим городом

Порядка 30% опрошенных предпочитают формат небольшого города с улицами, площадями и общественными пространствами. Еще 20% предпочитают отдельные домики или виллы, тогда как вариант «все необходимое находится в одном здании» — 19%.

Человек ценит саму структуру пространства: маршруты, точки притяжения, места для встреч и отдыха. При этом речь идет не о буквальном копировании городской среды. Цель туристического объекта — дать свободу выбора, но одновременно помочь переключиться с привычного ритма. Архитектура и благоустройство задают эту логику.

Уникальность больше не равна экзотике

Сегодня рынок предлагает множество необычных форматов: размещение на воде, номера в скалах, нестандартные архитектурные конструкции. Однако для большинства респондентов такая форма сама по себе не является ключевой ценностью. Возможность получить нестандартный опыт при выборе объекта важна для 28% респондентов, а необычные форматы размещения интересуют только 6,5%.

При этом 22,5% считают главным условием гармоничную интеграцию архитектуры в природный ландшафт, 19,5% — уютную и комфортную атмосферу, 17,5% — комфорт, сервис и практичность. Это означает, что уникальность постепенно перемещается из формы в среду. Турист может приехать ради природы, но то, как он пройдет по территории, что увидит, где остановится и что запомнит, во многом определяет именно архитектура.

Многофункциональность — это способность пространства адаптироваться под разные сценарии жизни и меняться вместе с человеком. Невозможно заранее предсказать, как именно гости будут использовать объект через несколько лет: изменятся их привычки, форматы отдыха и цели бизнеса. Поэтому задача архитектора — заложить в пространство гибкость, которая позволит ему подстроиться под любые перемены. Именно эта способность делает туристический объект устойчивым и востребованным на протяжении всего жизненного цикла.

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