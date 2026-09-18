В Кошкинском районе пара осуждена за кражу денег с банковского счета через фейковый промо-код для игры

Прокуратура Кошкинского района Самарской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 23-летнего жителя с. Елховка и 23-летней жительницы Похвистневского района. Они признаны виновными по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета).

Государственный обвинитель представил суду доказательства того, что в 2022 году мужчина с целью легкого заработка создал в мессенджере канал, где разместил информацию о предоставлении промо-кодов к мобильной игре.

Увидев рекламу, к нему обратился несовершеннолетний за получением промо-кода. Под этим предлогом злоумышленник обманным путем получил доступ к банковскому приложению матери ребенка и оформил на ее имя кредит в размере 200 тыс. рублей.

В ходе следственных мероприятий установлено, что 145 тысяч рублей мужчина снял с карты самостоятельно, а около 41 тыс. рублей – при посредничестве подруги.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы. По совокупности с наказанием за иные преступления окончательно назначено 2 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Женщина приговорена к штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Потерпевшей ущерб возмещен в полном объеме.