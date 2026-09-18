В Самарской области утром 18 сентября из-за тумана приостановили движение на переправах

Я нашел ошибку
Главные новости:
Голосовать в национальном костюме: жители Самарской области объединяют гражданскую позицию и культурные традиции
Голосовать в национальном костюме: жители Самарской области объединяют гражданскую позицию и культурные традиции
В 2025 году первое место по аварийности заняли белые автомобили, а в 2026 — чёрные
В 2025 году первое место по аварийности заняли белые автомобили, а в 2026 — чёрные
В Самарской области сгорел большегруз со сладостями
В Самарской области сгорел большегруз со сладостями
Самарская шоколадная фабрика «Россия» перешла во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент»
Самарская шоколадная фабрика «Россия» перешла во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент»
В Самаре узаконили еще 6 летних кафе
В Самаре узаконили еще 6 летних кафе
Все 470 избирательных участков городского округа Самара начали работу по графику с 8:00.
Все 470 избирательных участков городского округа Самара начали работу по графику с 8:00
Названы самые фотогеничные места на карте России
Названы самые фотогеничные места на карте России
в Самарской области продолжается реализация проекта «Тренер»: тренировки по тхэквондо возобновляются в новом учебном году
В Самарской области продолжается реализация проекта «Тренер»: тренировки по тхэквондо возобновляются в новом учебном году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.51
0.34
EUR 97.5
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
«Волжские ландшафты»: выставка пройдет в Доме архитектора в День города
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области утром 18 сентября из-за тумана приостановили движение на переправах

183
В Самарской области утром 18 сентября из-за тумана приостановили движение на переправах

В Самарской области утром 18 сентября из-за тумана приостановили движение на грузовой и пассажирских переправах. Об этом сообщило самарское речное пассажирское предприятие.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (туман) движение на грузовой и пассажирских переправах приостановлено», — говорилось в сообщении предприятия.

Движение судов останавливали примерно на два часа. Пассажирам напомнили, что расписание можно уточнить на сайте компании и по телефонам.

Напомним, на 18 и 19 сентября в Самарской области был объявлен желтый уровень опасности из-за тумана, пишет Самара-КП.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре в очередной раз провалился конкурс на поиск перевозчика на маршрут №46
18 сентября 2026, 09:07
В Самаре в очередной раз провалился конкурс на поиск перевозчика на маршрут №46
За весну и лето мэрия уже несколько раз пыталась найти перевозчика на этот маршрут. До февраля 2026 года на маршруте № 46 работали автобусы по нерегулируемым... Транспорт
219
Предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары запустило программу комплексного ремонта подвижного состава трамваев
17 сентября 2026, 13:14
Предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары запустило программу комплексного ремонта подвижного состава трамваев
Специалисты обновили ремонтную базу городского депо, первыми проходят ремонт трехсекционные трамваи, приобретенные в 2017 году. Транспорт
475
Систему информирования пассажиров начали модернизировать в Самаре
17 сентября 2026, 12:01
Систему информирования пассажиров начали модернизировать в Самаре
В администрации города отмечают, что по некоторым адресам выявлены повреждения электронных табло — для восстановления их демонтируют вместе с контроллерами. Общество
389
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Все 470 избирательных участков городского округа Самара начали работу по графику с 8:00.
18 сентября 2026  11:25
Все 470 избирательных участков городского округа Самара начали работу по графику с 8:00
105
В Самарской области стартовал круглосуточный общественный контроль за выборами: Центр общественного наблюдения начал работу
18 сентября 2026  10:38
В Самарской области стартовал круглосуточный общественный контроль за выборами: Центр общественного наблюдения начал работу
193
В Самарской области открылись избирательные участки
18 сентября 2026  09:40
В Самарской области открылись избирательные участки
191
Трехдневные выборы начались в России
18 сентября 2026  09:14
Трехдневные выборы начались в России
178
В четверг, 17 сентября, в Тольятти на Центральной площади состоялся технический запуск фонтана, устройство которого выполнено в рамках первого этапа реконструкции общественного пространства.
17 сентября 2026  20:16
Первый этап реконструкции Центральной площади в Тольятти завершен: состоялся технический запуск фонтана
584
Весь список