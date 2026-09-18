В Самарской области утром 18 сентября из-за тумана приостановили движение на переправах

В Самарской области утром 18 сентября из-за тумана приостановили движение на грузовой и пассажирских переправах. Об этом сообщило самарское речное пассажирское предприятие.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями (туман) движение на грузовой и пассажирских переправах приостановлено», — говорилось в сообщении предприятия.
Движение судов останавливали примерно на два часа. Пассажирам напомнили, что расписание можно уточнить на сайте компании и по телефонам.
Напомним, на 18 и 19 сентября в Самарской области был объявлен желтый уровень опасности из-за тумана, пишет Самара-КП.