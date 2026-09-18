В Боливии впервые за 100 лет открыли новый вид диких кошек

Учёные впервые за столетие обнаружили новый вид диких кошек — тигровую кошку тилькайо (Leopardus tilcayo). Животное обитает в Боливии, исследование опубликовано в журнале Current Biology, сообщает Life.ru. Данную информацию сообщает портал Togliatti24.

Leopardus tilcayo отличается стройным телом, пятнистой шерстью и округлыми ушами, а по размерам уступает обычному домашнему коту. Находка нового вида относительно крупных млекопитающих — большая редкость.

«На этот раз это кошка. Это действительно необычно. И такого не случалось уже сто лет», — отметила руководитель боливийской программы по исследованию и охране кошачьих Паола Ногалес-Аскаррунц.

Специалист заметила небольшую кошку в центре реабилитации диких животных недалеко от Ла-Паса, куда её принёс местный житель из лесного поселения. Он считал животное домашним котёнком и кормил лапшой, пока не понял, что подобрал дикого зверя.

Генетический анализ показал, что кошка принадлежит к отдельной линии тигровых кошек, которая отделилась от других примерно 1,4 миллиона лет назад. Численность популяции пока не установлена, учёные планируют дополнительные исследования, пишет moyalmetevsk.ru.