в Самарской области продолжается реализация проекта «Тренер»: тренировки по тхэквондо возобновляются в новом учебном году

С началом нового учебного года тренировки по тхэквондо в рамках проекта «Тренер» Молодежки Народного фронта в Самарской области продолжаются на системной основе. Наставник проекта, ветеран СВО и мастер спорта России по тхэквондо Дмитрий Баринов продолжит занятия с местными подростками. Объявлен набор в новую группу.

Проект «Тренер» реализуется Молодежкой Народного фронта и направлен на то, чтобы через спортивные тренировки и личный пример наставников помогать молодежи вести здоровый образ жизни, воспитывать дисциплину и характер. Ранее в Елховке уже успешно стартовали первые тренировки по тхэквондо, которые проводили Дмитрий Баринов и еще один наставник проекта - Егор Поваляев. Оба тренера - мастера спорта России по тхэквондо и участники специальной военной операции. На первом занятии они лично провели с воспитанниками разминку, отработали стойки, базовые удары ногами и перемещения, передавая навыки тхэквондо в доступной и увлекательной форме.

Координатор Молодежки Народного фронта в Самарской области Ирина Каштанова ранее отметила, что такие наставники, как Дмитрий и Егор, - «гордость региона», они не просто тренеры, а «герои нашего времени», служащие примером для подростков.

Дмитрий Баринов имеет звание мастера спорта России по тхэквондо, а также является ветераном СВО, сочетая в себе спортивный дух и служение Отечеству. Как сказал другой наставник проекта, Егор Поваляев, на первых тренировках: «Для нас спорт и служение Родине неразделимы. Тхэквондо учит дисциплине, уважению к сопернику и умению побеждать самого себя. Эти качества нужны и в спорте, и в жизни, и на поле боя».

В новом учебном году тренировки продолжатся в Елховке и будут открыты для подростков из села и соседних населённых пунктов. Узнать подробности записи и расписание занятий можно в социальных сетях в группах Молодежки Народного фронта Самарской области.

Проект «Тренер» - федеральная инициатива Молодежки Народного фронта, реализуемая более чем в 40 регионах России. В рамках проекта известные спортсмены и ветераны специальной военной операции выступают наставниками и проводят регулярные спортивные тренировки, подавая молодежи положительный пример. В марте 2021 года проект поддержал Президент России Владимир Путин.