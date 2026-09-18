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Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней

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Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней

Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Соответствующее постановление о праздничных и выходных днях 18 сентября подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, пишут "Известия".

Продолжительность новогоднего отдыха связана с переносом выходных. 2 и 3 января 2027 года выпадают на субботу и воскресенье. Поэтому выходной с субботы, 2 января, перенесли на пятницу, 5 ноября, а с воскресенья, 3 января, — на пятницу, 31 декабря.

«Таким образом, предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года», — говорится в Telegram-канале правительства РФ.

В феврале россиян ждут три выходных дня подряд в связи с Днем защитника Отечества — с 21 по 23 февраля. При этом выходной с субботы, 20 февраля, перенесен на понедельник, 22 февраля. В марте дополнительный отдых будет связан с Международным женским днем. Выходными станут 6, 7 и 8 марта.

В мае предусмотрены два периода длинных выходных. В связи с Праздником Весны и Труда россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а ко Дню Победы — с 8 по 10 мая. Еще один трехдневный период отдыха придется на июнь. В связи с празднованием Дня России выходными будут 12, 13 и 14 июня.

В ноябре россиян ждут четыре выходных дня подряд. Отдых в связи с Днем народного единства продлится с 4 по 7 ноября. Это стало возможным в том числе благодаря переносу выходного со 2 января на 5 ноября.

Теги: Акценты

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