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Названы самые фотогеничные места на карте России

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Названы самые фотогеничные места на карте России

Лидером голосования стал бирюзовый лёд озера Байкал.

Телеканал «Моя Планета» и издание Russian Traveler подвели итоги голосования за российскую туристическую локацию, где, по мнению путешественников, получаются самые впечатляющие фотографии. Опрос проходил в официальных сообществах канала и издания в социальных сетях: пользователям предложили выбрать одно из десяти мест, предварительно отобранных редакциями. В голосовании приняли участие 752 человека.

 

Первое место занял Байкал: сделать фотографию на его знаменитом бирюзовом льду хотели бы 21,1% участников опроса. На втором месте оказался мраморный каньон Рускеала в Карелии — за него проголосовали 12,8%. Третье место с результатом 9,8% разделили плато Бермамыт в Карачаево-Черкесской Республике и столбы выветривания на плато Маньпупунёр в Республике Коми.

В топ-5 также вошли маяк Анива на Сахалине, набравший 9,3% голосов, и мыс Тобизина на острове Русский в Приморском крае — 8,6%.

 

Всего в шорт-лист вошло 10 направлений:

  1. Бирюзовый лёд озера Байкал (Иркутская область). 
  2. Мраморный каньон Рускеала (Республика Карелия). 
  3. Плато Бермамыт (Карачаево-Черкесская Республика).
  4. Столбы выветривания на плато Маньпупунёр (Республика Коми). 
  5. Маяк Анива (Сахалинская область). 
  6. Мыс Тобизина на острове Русский (Приморский край). 
  7. «Марсианские пейзажи» в урочище Кызыл-Чин (Республика Алтай). 
  8. Ленские столбы (Республика Саха (Якутия)). 
  9. Сулакский каньон (Республика Дагестан). 
  10.  Мёртвый лес и вулкан Толбачик (Камчатский край). 

«Результаты голосования показывают интересную картину: путешественники хотят запечатлеть не просто красивые виды, а места с ярким, почти неземным характером. Байкальский лёд, „марсианские пейзажи“ Алтая, мраморный каньон — всё это локации, которые выглядят как декорации к фантастическому фильму. При этом география победителей охватывает всю страну — от Карелии до Камчатки. Это значит, что запоминающийся и будоражащий воображение кадр можно найти практически в любом уголке России», — прокомментировал главный редактор телеканала «Моя Планета» Роман Лобашов.

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