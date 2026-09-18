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В Самарском Росреестре подвели итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства «Созвездие»

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В Самарском Росреестре подвели итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства «Созвездие»

В самарском Росреестре подвели итоги 22-го ежегодного конкурса профессионального мастерства «Созвездие». Мероприятие традиционно стало площадкой для признания заслуг специалистов и укрепления корпоративных ценностей.

Конкурс проходил в 7 номинациях: «Дебют», «Верность профессии», «Профи», «Наставничество», «Инициатива», «Творчество» и «Единство». В этом году награды получили 17 государственных служащих. В номинации «Единство» награду получил Межмуниципальный отдел по г. Чапаевск, Красноармейскому, Пестравскому районам Управления Росреестра по Самарской области. Победители были отмечены символическими «звездами» — знаком профессионализма, преданности делу и вклада в развитие службы.

В номинация «Дебют» отмечены специалисты, ярко проявившие себя в первый год работы. В номинации «Верность профессии» награждены сотрудники с многолетним стажем, чей опыт — основа стабильности ведомства. «Профи» —  мастера своего дела, демонстрирующие высочайший уровень компетенций. Номинация «Наставничество» подчеркнула важность передачи знаний и поддержки молодежи. «Инициатива» выделила тех, кто предлагает и внедряет улучшения в рабочие процессы. «Творчество» отметило нестандартный подход к решению задач, а «Единство» — вклад в командную работу и корпоративную культуру.

Исполняющая обязанности руководителя самарского Росреестра Татьяна Александровна Титова отметила: «Конкурс «Созвездие» — это не просто соревнование, а важная традиция, помогающая оценить тех, кто ежедневно делает нашу работу качественнее. Особенно приятно, что среди победителей — и опытные специалисты, и сотрудники, только начинающие свой трудовой путь. Поздравляю всех лауреатов и благодарю за труд!»

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