В Самаре в очередной раз провалился конкурс на поиск перевозчика на маршрут №46

Он проходит от автостанции «Аврора» до площади Революции.

«На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подана ни одна заявка. Конкурс признается несостоявшимся», — говорится в документах мэрии.

Протяженность маршрута № 46 — 12,65 километра. Он проходит в направлении в город по улице Авроры, Московскому шоссе, Мичурина, Полевой, Ленина, Первомайской, Галактионовской, Ульяновской, улице Куйбышева до площади Революции. И обратно по этим же улицам.

По документам мэрии, транспорт на этом маршруте должен начинать движение в 06:30, заканчивать в 22:00. Интервал между автобусами необходимо выдерживать в границах 5-20 минут.

За весну и лето мэрия уже несколько раз пыталась найти перевозчика на этот маршрут. До февраля 2026 года на маршруте № 46 работали автобусы по нерегулируемым тарифам, то есть без льгот. По информации дептранса, у перевозчика аннулировали свидетельство об осуществлении перевозок как раз после отказа подрядчика обслуживать данное направление.

Был запущен конкурс на поиск перевозчика, снова по нерегулируемому тарифу. Первая попытка оказалась неудачной. В апреле на конкурс не была подана ни одна заявка на участие. По той же причине несостоявшимся конкурс признали и в мае. В июне процесс также провалился. Но власти не теряли надежды — и запустили конкурс снова. Подать заявки можно было с 14 июля по 3 августа. Но и эта попытка была безрезультатной. Во второй половине августа перевозчика снова решили поискать, но тщетно, пишет 63.ру.