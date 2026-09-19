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Приволжье производит почти половину российских соков, а само предпочитает томатный

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Приволжье производит почти половину российских соков, а само предпочитает томатный

За семь месяцев 2026 года предприятия Приволжского федерального округа выпустили более 195 млн литров соков из фруктов и овощей — свыше 44% российского объёма. Объём их производства за этот период увеличился почти на 9% к аналогичному периоду прошлого года, подсчитали аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка ко Дню сока в России. При этом жители ПФО чаще всего интересуются томатным соком.

О вкусах — спорят

Томатный сок стал самым популярным вкусом у жителей всех 14 регионов ПФО. За последний месяц пользователи округа искали в интернете «томатный сок» более 250 тыс. раз — это почти четверть всех аналогичных российских запросов.

Наиболее выражен интерес к нему в Ульяновской области: на томатный сок приходится 75% запросов по пяти наиболее популярным вкусам соков. Далее следуют Саратовская область — 72% и Самарская область — 70%.

На втором месте — яблочный сок. Его чаще всего ищут в Марий Эл (40%), Удмуртии (38%) и Чувашии (36%). Чуть менее, но всё же значительно популярен он в Татарстане (29%) и Нижегородской области (27%).

Оренбургская область чаще других регионов ПФО интересуется виноградным соком. Самая высокая доля запросов об апельсиновом соке также зафиксирована в Оренбуржье, за которым следуют Татарстан и Пермский край. Прикамье и Башкортостан активнее других ищут ананасовый сок. При этом даже в регионах-лидерах доля запросов о виноградном, ананасовом и апельсиновом соках не превышает 5,2% и заметно уступает томатному и яблочному.

Производственная база

При этом выпуск соков из фруктов и овощей в ПФО за январь–июль 2026 года увеличился почти на 9% к аналогичному периоду прошлого года и достиг максимального значения за последние пять лет. По сравнению с январём–июлем 2021 года объём производства вырос почти на 126%.

Большую часть выпуска составили смеси фруктовых соков — 46%, или почти 90 млн литров. Производство яблочного сока увеличилось почти на 16%, до 65,5 млн литров, томатного — на 22%, до 17 млн литров.

«ПФО обладает сильной базой для развития глубокой переработки плодово-овощной продукции. В 2025 году в округе сбор яблок вырос на 92%, винограда — на 26%, увеличилось и производство томатов открытого и закрытого грунта. Расширение сырьевой базы создаёт условия для дальнейшего роста выпуска соков и развития ассортимента продукции с более высокой добавленной стоимостью. Динамика первых семи месяцев 2026 года подтверждает, что перерабатывающие предприятия округа используют этот потенциал», — отмечают аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

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