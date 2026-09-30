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Самарчанку оштрафовали за продажу алкоголя подростку

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Самарчанку оштрафовали за продажу алкоголя подростку

Работница одного из алкомаркетов г. Самары, не убедившись в возрасте покупателя, продала ему алкогольный напиток. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». За повторное же нарушение законодательства женщину ждала уже уголовная ответственность по ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции».
Суд назначил нарушительнице штраф в размере 50 тысяч рублей.
В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вызвал должницу на прием, где разъяснил, что в случае непогашения уголовного штрафа, тот может быть заменен на иное, более строгое наказание.
Не желая столкнуться с неприятными последствиями женщина полностью выплатила уголовный штраф.

Теги: Судебные приставы

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