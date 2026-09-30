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Задержанный самарскими полицейскими учащийся колледжа обвиняется в дропперстве

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Задержанный самарскими полицейскими учащийся колледжа обвиняется в дропперстве

Следственным управлением Управления МВД России по г. Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего уроженца Челно-Вершинского района Самарской области. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).

По данным следствия, в сентябре прошлого года несовершеннолетнему учащемуся - первокурснику одного из самарских колледжей предложили оформить банковскую карту и впоследствии передать ее за вознаграждение в размере 5000 рублей другому лицу для осуществления неправомерных операций.

Как выяснили полицейские, на счет юноши поступали различные суммы денежных средств, которые впоследствии переводились злоумышленникам.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение учащегося и задержали его на территории областного центра. Ранее не судимый молодой человек признал свою вину. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Полиция предупреждает: передача третьим лицам доступа к банковским счетам и картам, а также выполнение инструкций незнакомцев в мессенджерах и социальных сетях - распространенные схемы вовлечения в преступную деятельность. Будьте бдительны и не доверяйте обещаниям «легкого заработка».

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