В Самаре временно изменится схема движения в районе Ново-Вокзальной и Московского шоссе

С 2 по 5 октября специалисты «Т Плюс» проведут аварийно-восстановительные работы на тепловой сети. В связи с этим улица Ново-Вокзальная в направлении Московского шоссе будет перекрыта перед перекрёстком.

Изменится маршрут автобусов № 55 и № 272. В направлении следования они будут объезжать участок по улицам Фадеева и XXII Партсъезда, далее — по привычному маршруту. В обратном направлении автобусы будут двигаться без изменений.

Планируется, что с 06:00 5 октября транспорт вернётся на обычные маршруты.

На время работ горячее водоснабжение будет обеспечено по резервному трубопроводу. Возможны временное остывание воды и ограничения для 32 многоквартирных домов, социального учреждения и пяти организаций.

«Т Плюс» просит автомобилистов учитывать изменения, выбирать альтернативные маршруты и быть внимательными в районе проведения работ.

Информацию о подаче горячей воды по конкретному адресу можно проверить в Тепловой справочной службе.