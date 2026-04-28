Полицейские Новокуйбышевска провели профилактические беседы с водителями мототранспорта

В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма сотрудники полиции Новокуйбышевска встретились с представителями городского мотоклуба.

Полицейские провели профилактическую беседу, предостерегая мотоциклистов от необдуманных поступков и нарушения Правил дорожного движения.

Заместитель начальника Госавтоинспекции Отдела полиции МВД России по. г. Новокуйбышевску майор полиции Дмитрий Максимов, обращаясь к собравшимся, обратил внимание на то, что мототранспорт является источником повышенной опасности и не всегда заметен для других участников дорожного движения.

Заместитель начальника Отдела – начальник полиции подполковник полиции Александр Селедков отметил, что необходимо быть предельно внимательными на дорогах, использовать специальную защитную экипировку и шлемы, а также порекомендовал всегда проверять исправность транспорта перед поездками.

Кроме того, сотрудники полиции напомнили участникам встречи о необходимости соблюдения скоростного режима, особенно в местах возможного появления несовершеннолетних, в том числе вблизи образовательных учреждений.

В завершение встречи полицейские пожелали мотоциклистам безопасных дорог, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО