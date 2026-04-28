Две вазовские легковушки столкнулись в Ставропольском районе, пострадал человек
в Самарской области спрос на услуги специалистов по рептилиям, амфибиям и паукам увеличился на 48%
В Тольятти водитель сбил 13-летнего пешехода
Оборудование и технологии из Самарской области представили на MiningWorld Russia
Самарец хотел приобрести красную икру, а попался на «удочку» аферистов
Самарец заплатит 500 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства
Три человека погибли и шесть пострадали в Самарской области от урагана
Самарцы рассказали, как планируют провести майские праздники
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Экс-губернатор Самарской области Титов завершил работу советником главы региона

Константин Титов, бывший руководитель Самарской области, завершил работу в должности советника губернатора.

Информацию об этом озвучил глава региона Вячеслав Федорищев 27 апреля 2026 года на оперативном совещании.

В ходе того же мероприятия губернатор вручил Константину Титову почётный знак «За заслуги в наставничестве» — в благодарность за вклад в работу команды и передачу опыта.

Напомним, предложение стать советником-наставником Федорищев озвучил Титову ещё 28 декабря 2024 года в эфире программы «Очная ставка» на телеканале «Губерния».

Однако в октябре 2025 года институт советников в регионе был упразднён: часть бывших советников перешла на должности помощников губернатора.

Константин Титов возглавлял Самарскую область с 1991 по 2007 год. В 2000 году он баллотировался на пост президента России, но по итогам голосования занял шестое место.

С 2007 по 2014 годы представлял регион в Совете Федерации РФ. В настоящее время занимает должность заместителя председателя Общественной палаты Самарской области, пишет МК в Самаре.

В центре внимания
Три человека погибли и шесть пострадали в Самарской области от урагана
28 апреля 2026  09:50
Три человека погибли и шесть пострадали в Самарской области от урагана
Три человека погибли 27 апреля из-за последствий штормового ветра в Самарской области
Три человека погибли 27 апреля из-за последствий штормового ветра в Самарской области
В понедельник, 27 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан в ходе совещания в облправительстве
27 апреля на оперативном совещании в облправительстве под председательством Вячеслава Федорищева рассмотрели вопрос о ходе полевых работ на территории региона.
На оперативном совещании с губернатором обсудили ход посевной в Самарской области
В Самаре упавшее из-за ветра дерево убило девочку
В Самаре упавшее из-за ветра дерево убило девочку
