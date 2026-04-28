Экс-губернатор Самарской области Титов завершил работу советником главы региона

Константин Титов, бывший руководитель Самарской области, завершил работу в должности советника губернатора.

Информацию об этом озвучил глава региона Вячеслав Федорищев 27 апреля 2026 года на оперативном совещании.

В ходе того же мероприятия губернатор вручил Константину Титову почётный знак «За заслуги в наставничестве» — в благодарность за вклад в работу команды и передачу опыта.

Напомним, предложение стать советником-наставником Федорищев озвучил Титову ещё 28 декабря 2024 года в эфире программы «Очная ставка» на телеканале «Губерния».

Однако в октябре 2025 года институт советников в регионе был упразднён: часть бывших советников перешла на должности помощников губернатора.

Константин Титов возглавлял Самарскую область с 1991 по 2007 год. В 2000 году он баллотировался на пост президента России, но по итогам голосования занял шестое место.

С 2007 по 2014 годы представлял регион в Совете Федерации РФ. В настоящее время занимает должность заместителя председателя Общественной палаты Самарской области, пишет МК в Самаре.