Две вазовские легковушки столкнулись в Ставропольском районе, пострадал человек
в Самарской области спрос на услуги специалистов по рептилиям, амфибиям и паукам увеличился на 48%
В Тольятти водитель сбил 13-летнего пешехода
Оборудование и технологии из Самарской области представили на MiningWorld Russia
Самарец хотел приобрести красную икру, а попался на «удочку» аферистов
Самарец заплатит 500 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства
Три человека погибли и шесть пострадали в Самарской области от урагана
Самарцы рассказали, как планируют провести майские праздники
В выставочном комплексе «Крокус Экспо» в Москве завершилась 30-я юбилейная международная выставка MiningWorld Russia 2026. Это ключевая профессиональная площадка для производителей, поставщиков и эксплуатантов оборудования и технологий для горнодобывающей отрасли. Свои решения здесь презентовали 515 компаний из 16 стран.

Самарская область стала единственным российским регионом, представившим на выставке коллективный стенд. Свои продукты и услуги здесь продвигали «Торгово-производственная компания «Брик», «Строммашина-Индустрия», «Средневолжская землеустроительная компания». Организатором участия предприятий стало Минэкономразвития региона и центр «Мой бизнес».

Расширять возможности для сбыта продукции местных производителей — один из ключевых инструментов поддержки бизнеса, отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

«Участие в отраслевых выставках дает возможность региональным компаниям принять участие в насыщенной деловой программе, презентовать свою продукцию и услуги потенциальным клиентам и экспертам, обменяться опытом с коллегами и наладить новые деловые связи», - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Участники отметили насыщенную деловую программу. За время работы выставки прошло более 20 мероприятий, на которых выступили более 100 экспертов отрасли: представителей госструктур, руководителей крупнейших горнодобывающих компаний и поставщиков оборудования, машин, разработчиков технологий.

Экспозиция выставки представлена 12 тематическими разделами, охватывающими все этапы работ с твердыми полезными ископаемыми. Самарским компаниям была предоставлена уникальная возможность презентовать свою продукцию и услуги не только признанным лидерам рынка, но и открыть для себя перспективных новичков индустрии.

«Самарский завод «Строммашина – постоянный посетитель выставки MiningWorld Russia. В этом году впервые участвуем в качестве экспонента в составе коллективной экспозиции Самарской области. Считаем, что это очень эффективная бизнес-площадка для прямого контакта производителей и поставщиков машин и оборудования со специалистами горнодобывающих предприятий и оптовых торговых компаний из различных регионов России. К нам на стенд приходят много клиентов, которые рассматривают наше оборудование, с которыми мы заключаем договоры, общаемся и получаем много новой информации», – отметил коммерческий директор ГК «Строммашина» Александр Замятин.

«MiningWorld Russia – это наиболее представительная по составу участников и посетителей международная выставка машин и оборудования для горнодобывающей промышленности в России. Под эгидой министерства экономического развития и инвестиций Самарской области у нас была уникальная возможность презентовать продукцию именно тем, кто принимает решения: от закупщиков и руководителей крупнейших горнодобывающих компаний до представителей госструктур. Для нас это были три дня встреч, эффективных переговоров и новых возможностей для развития бизнеса», – подчеркнул директор ООО «ТПК Брик» Игорь Петров.

Производители Самарской области могут принять участие в других отраслевых выставках на территории России. Уточнить подробности по предстоящим выставкам можно в региональном центре «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Реализация мер поддержки бизнеса осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

