Самарец заплатит 500 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства

В рамках работы по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области провели ряд профилактических мероприятий по результатам, которых инициировано проведение внеплановой документарной проверки в отношении юридического лица незаконно привлекшего к трудовой деятельности 2 иностранных граждан.

В отношении работодателя, составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).

Материалы направлены в Куйбышевский районный суд г. Самары для принятия процессуального решения. Рассмотрев административное дело, суд вынес постановления о назначении нарушителю административного наказания в виде штрафов на общую сумму 500 000 рублей.

Работа по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства Российской Федерации на территории города продолжается. Сотрудники полиции напоминают, что обо всех правонарушениях можно сообщить в ближайший отдел полиции или по номеру 112.