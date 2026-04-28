ChatGPT 5.2 сдал экзамены в топовые вузы Японии лучше самых умных студентов

ChatGPT показал самые высокие результаты на вступительных экзаменах в Токийский и Киотский университеты, сообщает iphones.ru со ссылкой на Kyodo News.

В Токийском университете модель набрала 452 из 550 баллов по гуманитарным и социальным наукам и 503 из 550 по естественным. Самые умные студенты набрали только 434 и 453 балла соответственно.

В Киотском университете ChatGPT показал максимальный результат при поступлении на юрфак. Он набрал 771 балл, в то время как лучший студент получил 734. На экзамене медицинского факультета ChatGPT набрал 1176 баллов, что на 78 выше, чем у самого лучшего абитуриента.

В тестах использовался ChatGPT с моделью GPT-5.2 в режиме Thinking.

В 2024 году ChatGPT с GPT-4 не набрал проходной балл на экзаменах Токийского университета. В 2025 году модель o1 впервые смогла пройти порог.