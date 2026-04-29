Я нашел ошибку
Главные новости:
АвтоВАЗ за 530 млн рублей подготовит линии сборки под кроссовер Azimut
Николай Сомов: "В молочном животноводстве большие проблемы"
В Гуанчжоу обсудили новые горизонты партнерства с самарскими производителями: от торговли до технологической кооперации
Рождение двойни стало стартом: как государство поддержало многодетную семью Митяевых
Команда Самарской области, в составе которой играют ветераны СВО, взяла бронзовые медали на турнире по волейболу сидя в Саратове
В Тольятти на «Лада-Арене» состоится массовое катание с хоккейным клубом «Лада»
Грузовик перевернулся на трассе «Обход Тольятти» в Самарской области
Стартовал Всероссийский ежегодный семейный конкурс Читаем Пушкина
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.69
-0.12
EUR 87.59
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

"РКС-Самара" завершили перекладку участка Главного Безымянского коллектора на пр. Юных Пионеров

197
«РКС-Самара» обновили участок Главного Безымянского коллектора. На проспекте Юных Пионеров в районе пересечения с ул. Советской специалисты ресурсоснабжающего предприятия переложили почти 200 метров канализационной линии диаметром 1500 мм. Основные работы провели в районе домов 167 В и 167 Г. Водоотведение не ограничивали, трубу меняли при постоянном поступлении стоков на глубине примерно 4 метров - условия сложные, но для сотрудников предприятия привычные.

Ранее с ходом ремонтных работ ознакомился Глава города Иван Носков. Тогда мэру озвучили обещание успеть с перекладкой и благоустройством к майским праздникам – и обещание выполнили. Сейчас на проспекте уже ведётся благоустройство: котлован засыпан, спецтехника утрамбовывает песок, затем приступят к укладке асфальта. Параллельно восстанавливают тротуар, на котором уже отремонтировали и выровняли колодцы и бордюрный камень. Завершить все работы планируется к 1 мая.

Главный Безымянский коллектор – один из самых крупных в Самаре, он принимает порядка 30% стоков, которые поступают с Кировского, Промышленного и Красноглинского районов. ГБК был построен в 70-х годах прошлого века и постепенно выходит из строя: газовая коррозия от стоков разрушает железобетонный каркас. Обновить сразу весь коллектор, протяжённость которого почти 38 км, технически невозможно, стоки от домов и предприятий поступают без перерыва на всем протяжении. Модернизация Главного Безымянского коллектора ведется поэтапно. Ранее были обновлены участки на пр. Юных Пионеров, ул. Ставропольской, ул. Олимпийской, в районе Самарской ТЭЦ и в пос. Мехзавод.

 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Вторую неделю специалисты «РКС-Самара» устраняют сложный засор на ул. Калинина в районе Безымянского рынка.
27 апреля 2026, 14:05
500 кг тряпок достали специалисты «РКС-Самара» из канализации на ул.Калинина в Самаре
Вторую неделю специалисты «РКС-Самара» устраняют сложный засор на ул. Калинина в районе Безымянского рынка. ЖКХ
654
27 апреля для переврезки реконструируемого участка водовода будут на пониженном давлении пос. Мехзавод, мкрн. «Крутые ключи», «Кошелев парк», «Новая Самара», «Шведская слобода».
24 апреля 2026, 15:58
«РКС-Самара» с 27 по 30 апреля проведут очередные ремонтно-профилактические работы в Самаре
27 апреля для переврезки реконструируемого участка водовода будут на пониженном давлении пос. Мехзавод, мкрн. «Крутые ключи», «Кошелев парк», «Новая... ЖКХ
1247
С начала 2026 года специалисты «РКС-Самара» установили 580 защитных устройств в канализационных и водопроводных колодцах
23 апреля 2026, 11:59
С начала 2026 года специалисты «РКС-Самара» установили 580 защитных устройств в канализационных и водопроводных колодцах
Размещают «щиты» в первую очередь вблизи детских площадок, образовательных и медицинских учреждений. ЖКХ
1070

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
29 апреля 2026  11:16
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
191
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у самозанятых
29 апреля 2026  10:36
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у самозанятых
199
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система» из Самарской области.
28 апреля 2026  19:29
Вячеслав Федорищев встретился с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система»
921
Во вторник, 28 апреля, в Самаре в ВЦ «Экспо-Волга» впервые состоялся совместный форум председателей первичных профсоюзных организаций и партии «Единая России». В пленарном заседании принял участие губернатор Самарской области, секретарь регионального отде
28 апреля 2026  16:55
Вячеслав Федорищев принял участие в форуме самарских профсоюзов 
622
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии подведения итогов и награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области» — 2026.
28 апреля 2026  16:05
Вячеслав Федорищев наградил финалистов и победителя конкурса «Учитель года Самарской области»
594
Весь список