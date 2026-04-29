"РКС-Самара" завершили перекладку участка Главного Безымянского коллектора на пр. Юных Пионеров

«РКС-Самара» обновили участок Главного Безымянского коллектора. На проспекте Юных Пионеров в районе пересечения с ул. Советской специалисты ресурсоснабжающего предприятия переложили почти 200 метров канализационной линии диаметром 1500 мм. Основные работы провели в районе домов 167 В и 167 Г. Водоотведение не ограничивали, трубу меняли при постоянном поступлении стоков на глубине примерно 4 метров - условия сложные, но для сотрудников предприятия привычные.

Ранее с ходом ремонтных работ ознакомился Глава города Иван Носков. Тогда мэру озвучили обещание успеть с перекладкой и благоустройством к майским праздникам – и обещание выполнили. Сейчас на проспекте уже ведётся благоустройство: котлован засыпан, спецтехника утрамбовывает песок, затем приступят к укладке асфальта. Параллельно восстанавливают тротуар, на котором уже отремонтировали и выровняли колодцы и бордюрный камень. Завершить все работы планируется к 1 мая.

Главный Безымянский коллектор – один из самых крупных в Самаре, он принимает порядка 30% стоков, которые поступают с Кировского, Промышленного и Красноглинского районов. ГБК был построен в 70-х годах прошлого века и постепенно выходит из строя: газовая коррозия от стоков разрушает железобетонный каркас. Обновить сразу весь коллектор, протяжённость которого почти 38 км, технически невозможно, стоки от домов и предприятий поступают без перерыва на всем протяжении. Модернизация Главного Безымянского коллектора ведется поэтапно. Ранее были обновлены участки на пр. Юных Пионеров, ул. Ставропольской, ул. Олимпийской, в районе Самарской ТЭЦ и в пос. Мехзавод.