В Тольятти полицейские поблагодарили работников магазина, которые пресекли попытку хищения имущества

Сотрудники полиции в ходе ежедневного мониторинга сети Интернет и СМИ выявили видеозапись, на которой очевидец зафиксировал потасовку возле одного из сетевых магазинов. В то же время в отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение от представителя службы безопасности одного из обществ с ограниченной ответственностью о пресечении попытки хищения алкоголя и продуктов питания из торговой точки, расположенной на улице 70 лет Октября.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы со слов очевидцев установили последовательность событий: в дневное время в магазин зашёл мужчина, который, сложив в сумку бутылку вина, 7 банок консервов «печень трески», пачку кофе и масла, попытался выйти на улицу, не оплатив товар. Его противоправные действия пресекли охранник и работница магазина – этот момент попал на камеру очевидца, который поспешил поделиться записью в социальных сетях.

Полицейские задержали злоумышленника, изучили видеозаписи и изъяли документы.

По признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ, отделом дознания ОП по Автозаводскому району УМВД России по г. Тольятти в отношении 28-летнего безработного местного жителя возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции поблагодарили тольяттинцев, оказавших им помощь в задержании правонарушителя.