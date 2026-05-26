Температура воздуха 27 мая в Самаре ночью +12, +14°С, днем +15, +17°С.
27 мая в регионе  дождь, местами гроза, до +18°С
Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в поселке Журавли Волжского района в 2025 году возведено современное модульное здание. К ФАПу прикреплено около 580 человек, включая 107 детей.
В посёлке Журавли Волжского района работает новый ФАП
28 мая в 19:00 Музей им. Алабина приглашает на встречу с Борисом Николаевичем Морозовым — кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Отдела археографии Института славяноведения Российской академии наук (ИСл РАН) (г. Москва).
Музей им. Алабина приглашает на встречу с историком Борисом Морозовым
В Самаре после схода паводковых вод приводят в порядок территорию спортивной площадки «Место силы» со стационарным оборудованием на пляже в районе спуска по улице Ленинградской.
На самарском пляже приводят в порядок спортивную площадку после паводка
Стартовал шестой сезон Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он открывает новый этап развития медиасообщества страны.
Новая глава медиасферы России: всероссийский проект «ТопБЛОГ» открыл шестой сезон 
Инициативы по развитию Дальнего Востока и Арктики сформулировали на круглых столах шестого отчётно-программного форума «Есть результат!» во Владивостоке.
В Народную программу «Единой России» предложили инициативы по развитию Дальнего Востока и Арктики
В Кошкинском районе мотоциклист перевернулся в кювет
В Кошкинском районе мотоциклист перевернулся в кювет
В Камышлинском районе КАМАЗ врезался в грузовой тягач
В Камышлинском районе КАМАЗ врезался в грузовой тягач
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Музей им. Алабина приглашает на встречу с историком Борисом Морозовым
Самарский зоопарк приглашает всех на мероприятие "Всемирный день попугаев".
В Музее-галерее «Заварка» состоится лекция «Кино в доме»
«Живое слово героев»: в Самарской области создан уникальный сборник прозы и поэзии участников СВО

«Живое слово героев»: в Самарской области создан уникальный сборник прозы и поэзии участников СВО

В преддверии третьей годовщины со дня основания Государственного фонда «Защитники Отечества» в Самарской области состоялось знаковое событие: впервые создан сборник документальной прозы и поэзии участников специальной военной операции. Издание подготовлено при поддержке и содействии самарского филиала фонда «Защитники Отечества» и Общественной Палаты Самарской области.

Идейным вдохновителем сборника является Сергей Алексеев – ветеран СВО, советник министра культуры, выпускник региональной программы «Школа героев», инициированной при поддержке Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение федеральной программы «Время героев».

Сергей Алексеев представил и передал в региональный филиал фонда «Защитники Отечества» книгу «У каждого война СВОя». Это не просто сборник рассказов, а военная хроника глазами бойца. Сергей провел в зоне боевых действий долгие месяцы, и каждая страница его книги пропитана запахом пороха и горечью потерь. Он описывает не только боевые выходы, но и окопную дружбу, быт, юмор, который помогал выживать, и минуты тишины, когда особенно остро осознаешь ценность мирной жизни. Автор показывает: у каждого, кто прошел через СВО, война своя — но всех объединяет одно: любовь к Родине и верность присяге.

Кроме того, на многие его рассказы студенты выпускного курса института культуры уже поставили целый театрализованный спектакль.

Стоит также отметить и книги других авторов Самарской области, созданные при поддержке и содействии самарского филиала фонда «Защитники Отечества». Эти произведения посвящены мужеству, долгу и судьбам участников специальной военной операции.

Сергей Елхимов – ветеран СВО, представил сборник стихотворений «Моя душа осталась в зоне СВО!». Его стихи –  это искренний дневник души, которая навсегда разделилась на «до» и «после». В сборнике – размышления о долге, о товарищах, которым уже не суждено вернуться, и о той части сердца, которая навсегда осталась на линии боевого соприкосновения. Это поэзия, которая не оставляет равнодушным, потому что написана кровью и правдой очевидца.

Особое, пронзительное место в ряду авторов занимает Елена Михайлова – мама, потерявшая на войне самого родного человека. Её книга «Эту боль надо выплакать до конца» – не просто строки. Это крик материнского сердца. Елена потеряла на СВО сына. Свою книгу она писала, чтобы выплеснуть ту бездонную боль, которую невозможно измерить. Елена Михайлова занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения, в Шенталинском районе создала «Михайловский сад» в честь погибших героев СВО, является инициатором проектов «Святые страницы семьи» и «СВОя история», посвящённых увековечиванию памяти павших героев, оформила музейную комнату, помимо представленного сборника Елена Михайлова создает сборники и для других матерей, потерявших своих сыновей.

Уже совсем скоро эти издания увидят жители и гости столицы. С 4 по 7 июня 2026 года в самом сердце Москвы пройдет XII Книжный фестиваль «Красная площадь», на котором сборники будут впервые представлены широкой публике.

Десятки тысяч гостей фестиваля смогут не только приобрести эти книги, но и пообщаться с авторами.

Фото - Пресс-служба Самарского филиала фонда «Защитники Отечества».

В центре внимания
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
26 мая 2026  13:54
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
194
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
26 мая 2026  13:12
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
195
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
26 мая 2026  11:50
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
272
В «Кубке регионов» на «Туриаде-2026» первое место завоевала команда Самарской области
26 мая 2026  11:41
В «Кубке регионов» на «Туриаде-2026» первое место завоевала команда Самарской области
254
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
26 мая 2026  10:37
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
313
