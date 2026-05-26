В Самаре в галерее «Новое пространство» начинает работу Всероссийская художественная выставка «Эмаль России 2.0»

28 мая в галерее «Новое пространство» начинает работу Всероссийская художественная выставка «Эмаль России 2.0». Масштабный проект стартовал в марте в городе Томске, теперь невероятные работы мастеров-эмальеров готовы открыться самарскому зрителю.

«Горячая эмаль» – одна из самых сложных методик создания визуальных образов. Зародившись в Древнем Египте для изготовления ювелирных украшений, она совершенствовалась и преображалась тысячелетиями, перенимала национальный колорит каждой культуры, с которой соприкасалась.

Сегодня «горячая эмаль» вышла далеко за пределы ювелирного дела и стала частью различных видов изобразительного искусства, включая декоративно-прикладные жанры, монументализм и дизайн интерьеров. Мастера овладевают этой техникой через годы постоянного самосовершенствования, и художников, которые с ней работают, гораздо меньше, чем живописцев и графиков. Посетители «Нового пространства» имели возможность познакомиться с актуальными трактовками этой эстетики как минимум дважды: на выставке работ известной самарской художницы Дины Богусоновой «Цветение» в 2022 году и на мемориальной ретроспективной экспозиции творений народного художника Грузии, СССР и РФ Зураба Церетели «Я садовником родился» в 2025 году.

Всероссийская художественная выставка горячей эмали «Эмаль России 2.0» – одна из крупнейших в мире. Она вмещает в себя произведения более 100 эмальеров со всей страны, от Москвы до Владивостока. В экспозицию вошло более 240 работ, выполненных в различных жанрах, среди которых натюрморт, пейзаж, портрет, анимализм, абстракция.

Выставка будет открыта с 28 мая по 25 июля 2026 года.

Открытие состоится 28 мая в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство».

Вход на открытие свободный!

12+