В Самаре в галерее «Новое пространство» начинает работу Всероссийская художественная выставка «Эмаль России 2.0»

Температура воздуха 27 мая в Самаре ночью +12, +14°С, днем +15, +17°С.
27 мая в регионе  дождь, местами гроза, до +18°С
Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в поселке Журавли Волжского района в 2025 году возведено современное модульное здание. К ФАПу прикреплено около 580 человек, включая 107 детей.
28 мая в 19:00 Музей им. Алабина приглашает на встречу с Борисом Николаевичем Морозовым — кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Отдела археографии Института славяноведения Российской академии наук (ИСл РАН) (г. Москва).
В Самаре после схода паводковых вод приводят в порядок территорию спортивной площадки «Место силы» со стационарным оборудованием на пляже в районе спуска по улице Ленинградской.
Стартовал шестой сезон Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он открывает новый этап развития медиасообщества страны.
Инициативы по развитию Дальнего Востока и Арктики сформулировали на круглых столах шестого отчётно-программного форума «Есть результат!» во Владивостоке.
В Кошкинском районе мотоциклист перевернулся в кювет
В Камышлинском районе КАМАЗ врезался в грузовой тягач
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.55
0.34
EUR 85.45
2.91
Самарский зоопарк приглашает всех на мероприятие "Всемирный день попугаев".
В Музее-галерее «Заварка» состоится лекция «Кино в доме»
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

28 мая в галерее «Новое пространство» начинает работу Всероссийская художественная выставка «Эмаль России 2.0». Масштабный проект стартовал в марте в городе Томске, теперь невероятные работы мастеров-эмальеров готовы открыться самарскому зрителю.

«Горячая эмаль» – одна из самых сложных методик создания визуальных образов. Зародившись в Древнем Египте для изготовления ювелирных украшений, она совершенствовалась и преображалась тысячелетиями, перенимала национальный колорит каждой культуры, с которой соприкасалась.

Сегодня «горячая эмаль» вышла далеко за пределы ювелирного дела и стала частью различных видов изобразительного искусства, включая декоративно-прикладные жанры, монументализм и дизайн интерьеров. Мастера овладевают этой техникой через годы постоянного самосовершенствования, и художников, которые с ней работают, гораздо меньше, чем живописцев и графиков. Посетители «Нового пространства» имели возможность познакомиться с актуальными трактовками этой эстетики как минимум дважды: на выставке работ известной самарской художницы Дины Богусоновой «Цветение» в 2022 году и на мемориальной ретроспективной экспозиции творений народного художника Грузии, СССР и РФ Зураба Церетели «Я садовником родился» в 2025 году.

Всероссийская художественная выставка горячей эмали «Эмаль России 2.0» – одна из крупнейших в мире. Она вмещает в себя произведения более 100 эмальеров со всей страны, от Москвы до Владивостока. В экспозицию вошло более 240 работ, выполненных в различных жанрах, среди которых натюрморт, пейзаж, портрет, анимализм, абстракция.

Выставка будет открыта с 28 мая по 25 июля 2026 года.

Открытие состоится 28 мая в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство».

Вход на открытие свободный!

12+

Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
