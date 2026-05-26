Губернатор Вячеслав Федорищев и гендиректор ФРТ Василий Купызин обсудили проекты развития региона

Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в поселке Журавли Волжского района в 2025 году возведено современное модульное здание. К ФАПу прикреплено около 580 человек, включая 107 детей.
28 мая в 19:00 Музей им. Алабина приглашает на встречу с Борисом Николаевичем Морозовым — кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Отдела археографии Института славяноведения Российской академии наук (ИСл РАН) (г. Москва).
В Самаре после схода паводковых вод приводят в порядок территорию спортивной площадки «Место силы» со стационарным оборудованием на пляже в районе спуска по улице Ленинградской.
Стартовал шестой сезон Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он открывает новый этап развития медиасообщества страны.
Инициативы по развитию Дальнего Востока и Арктики сформулировали на круглых столах шестого отчётно-программного форума «Есть результат!» во Владивостоке.
В Кошкинском районе мотоциклист перевернулся в кювет
В Камышлинском районе КАМАЗ врезался в грузовой тягач
Состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с генеральным директором Фонда развития территорий Василием Купызиным. Предметом обсуждения стали ключевые проекты развития региона, включая реализацию механизма комплексного развития территорий (КРТ) и модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Глава региона отметил, что плодотворное взаимодействие с Минстроем России и Фондом развития территорий дает Самарской области серьезные возможности для развития. «Благодаря федеральным инструментам мы реализуем масштабные проекты, которые еще несколько лет назад казались трудноосуществимыми. Такая поддержка позволяет нам системно обновлять ЖКХ, модернизировать транспорт и создавать условия для роста экономики региона», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

«В Самарской области ведется системная работа по реализации инфраструктурных проектов и поступательному социально-экономическому развитию. ФРТ сопровождает в регионе десятки проектов по нескольким программам: от расселения аварийного жилья до строительства метро и мостов. Одна из сложных задач, требующих постоянного внимания, – это обновление сферы жилищно-коммунального хозяйства. С 2022 года с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в Самарской области введено 17 объектов ЖКХ, включая 28 км инженерных сетей, что улучшило качество коммунальных услуг для более чем 220 тысяч человек. По программе модернизации коммунальной инфраструктуры с участием финансовой поддержки из федерального бюджета заменено 173 км сетей, качество услуг улучшилось еще для 35 тысяч жителей. Уверен, что такая совместная работа позволит выполнить все задачи нацпроекта «Инфраструктура для жизни», – сказал генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

Под кураторством Минстроя России Фонд развития территорий выступает оператором программы расселения аварийного жилья. В Самарской области с 2019 года общий объем расселенной жилой площади превысил 400 тысяч кв. м, в новое жилье переехали около 25 тысяч человек.

Эта работа продолжается. В апреле Фонд развития территорий одобрил заявку Самарской области на финансирование нового этапа программы расселения аварийного жилищного фонда по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Это позволит улучшить жилищные условия еще более 3 тысяч человек, которые сейчас проживают в аварийных домах площадью около 55 тысяч кв. м.

ФРТ также осуществляет мониторинг региональных программ капремонта многоквартирных домов. В Самарской области с января по апрель 2026 года капремонт проведен в 102 домах общей площадью порядка 246 тысяч кв. м, где проживает почти 9 тысяч жителей.

Инфраструктурному развитию региона в том числе способствуют программы бюджетных кредитов. По линии инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) с 2022 года ведутся работы по двум ключевым объектам. Один из них завершен: в 2024 году построен обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». В стадии реализации находится проектирование и строительство метрополитена в Самаре.

С привлечением специальных казначейских кредитов в регионе завершилась поставка 210 новых автобусов.

Кроме этого, Президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина Самарской области одобрены казначейские инфраструктурные кредиты на общую сумму 4,13 млрд рублей на шесть проектов в рамках лимитов ЖКХ и один проект на общую сумму 674,91 млн рублей в рамках конкурса. Среди них – модернизация системы теплоснабжения Самары, развитие системы водоотведения ливневого стока в Тольятти, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения в Самаре и Сызрани, а также строительство котельных в Кинель-Черкасском районе. По итогам конкурсного отбора одобрен проект на создание сетей водоснабжения и водоотведения для особой экономической зоны «Тольятти».

