Самара обновит 14 дворов по программе «Формирование комфортной городской среды»

В Самаре приведут в порядок сразу 14 дворов по программе «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом заявили в горадминистрации.

Работы уже стартовали. Например, асфальт поменяли около домов на Фадеева, 63 и Стара-Загоре, 86. Позже установят скамейки. Почти завершили обновление участка вблизи Стара-Загоры, 90а.

Причем в каждом проекте учли пожелания местных.

«Лето жители будут встречать в обновленных условиях. Вместе с активистами продолжаем контролировать ход работ вплоть до завершения. С подрядчиками на месте решали текущие вопросы. Думаю, благодаря этому взаимодействию все идет с опережением графика», — объяснил глава Промышленного района Иван Сухарев.

Следят за обновлением пространств и сами горожане.

«Также к укладке нового асфальтового покрытия приступили в дворовом проезде по проспекту Карла Маркса, 248, у подъездов домов № 17 и 18 в поселке Южном Красноглинского района. Завершена около Артиллерийской, 32, Челюскинцев, 11 и Полевой, 56 и 68а в Октябрьском», — добавили в мэрии.

В Советском на Партизанской, 187 идут геодезические работы, на Физкультурной, 94 готовятся к обустройству опор освещения. Работы организовали за счет городского и федерального бюджетов.

Плюс по программе «Формирование комфортной городской среды» обновят парки имени Щорса и «Воронежские озера», сквер у ДК «Искра». А до 12 июня самарцы от 14 лет могут оставить свой голос в рейтинговом голосовании на платформе «Госуслуги», пишет Самара-МК.

