Как и когда россиянам наблюдать за «голубой луной»

Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в поселке Журавли Волжского района в 2025 году возведено современное модульное здание. К ФАПу прикреплено около 580 человек, включая 107 детей.
28 мая в 19:00 Музей им. Алабина приглашает на встречу с Борисом Николаевичем Морозовым — кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Отдела археографии Института славяноведения Российской академии наук (ИСл РАН) (г. Москва).
В Самаре после схода паводковых вод приводят в порядок территорию спортивной площадки «Место силы» со стационарным оборудованием на пляже в районе спуска по улице Ленинградской.
Стартовал шестой сезон Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он открывает новый этап развития медиасообщества страны.
Инициативы по развитию Дальнего Востока и Арктики сформулировали на круглых столах шестого отчётно-программного форума «Есть результат!» во Владивостоке.
В Кошкинском районе мотоциклист перевернулся в кювет
В Камышлинском районе КАМАЗ врезался в грузовой тягач
Жители Земли 31 мая увидят второе за месяц полнолуние, которое называют «Голубой Луной». В этот раз спутник окажется в максимальном удалении от нашей планеты, и его диск будет самым маленьким за весь год. Эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал URA.RU, в чем заключается природа этого феномена и как правильно наблюдать за редким небесным событием.

Свое имя астрономическое явление получило из-за английского устойчивого выражения Once in a blue moon, обозначающего исключительно редкий случай. В астрономии принято выделять два типа голубой Луны. Первый — сезонный. В одном астрономическом периоде (между солнцестоянием и равноденствием), который длится примерно три месяца, обычно бывает три полнолуния. Но если их четыре, то третье называют голубой Луной. Это правило астрономы придумали еще в XIX веке.

Второй — месячный. Он возник случайно, когда в 1946 году астроном-любитель Джеймс Хью Пруэтт изучал альманах 1937 года, где речь шла о сезонной голубой Луне. Он решил, что речь идет о двух таких явлениях в одном месяце, а не о четырех в сезоне. Ошибка прижилась и стала новым стандартом.

«Несмотря на неточность передачи, оба „лишних“ полнолуния происходят достаточно редко — раз в 2,5-3 года. Более того, из-за разницы в определениях даты для каждого из них рассчитываются по-своему и приходятся на разные годы и месяцы», — обращает внимание ученый.

Сезонная голубая Луна последний раз была отмечена 19 августа 2024 года, а следующая ожидается 20 мая 2027-го. Нынешнее майское полнолуние относится к месячному типу — ранее его можно было наблюдать в августе 2023-го, а в следующий раз — только 31 декабря 2028-го.

Причина кроется в расхождении между двумя циклами. Календарный длится 30 или 31 день, а лунный, или синодический, составляет примерно 29,53 суток. То есть на 365 дней приходится примерно 12,37 полнолуний, и раз в два-три года накопленная дробь дает 13-е такое событие. А поскольку второй цикл короче первого, в одном из длинных месяцев полный диск земного спутника мы можем увидеть дважды

По словам Евгения Бурмистрова, майское явление уникально еще тем, что накладывается на микролуние. Так называют момент, когда полная фаза ночного светила совпадает с нахождением Луны вблизи апогея — точки, в которой расстояние между ним и Землей становится максимальным. Диск будет находиться в 406 135 км от нашей планеты — это примерно как 10 раз обогнуть ее по экватору. Из-за этого спутник будет выглядеть примерно на 5-5,5 % меньше и на 10,5% тусклее обычного.

По словам эксперта ПНИПУ, нынешнее событие можно будет наблюдать в течение двух ночей — с 30 на 31 мая и с 31 мая на 1 июня. Наиболее эффектно Луна выглядит в моменты, когда находится низко над горизонтом — сразу после восхода или незадолго до захода. В эти минуты она приобретает мягкий золотисто-желтый оттенок, а расположение на фоне деревьев или зданий делает зрелище особенно живописным.

Несмотря на то, что ночное светило станет тусклее, заметить его можно будет без каких-либо приспособлений, однако бинокль позволит различить крупные темные равнины – лунные моря и кратеры. От телескопа в полнолуние стоит воздержаться – поверхность ночного диска в этой фазе освещена Солнцем практически отвесно – то есть лучи падают почти вертикально, не создавая длинных теней, из-за чего рельеф кажется плоским и невыразительным, а чрезмерная яркость создает ощутимый дискомфорт для глаз.

