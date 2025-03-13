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В Сызрани мужчина погиб в ДТП. Идет поиск очевидцев!

13 марта 2025 09:46
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В Сызрани мужчина погиб в ДТП. Идет поиск очевидцев!

Сотрудники полиции устанавливают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 3 января 2025 года на улице Кирпичной в Сызрани

Если вы располагаете какой-либо информацией об указанном ДТП обратитесь в полицию по телефонам 8(8464)35-50-79, 8(993)460-23-03 или 102.

3 января 2025 года примерно в 14:23 час.  мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем LADA Granta, двигался по улице Кирпичной со стороны улицы Смирницкой. В пути следования, возле дома №52, съехал в овраг. Водитель скончался на месте происшествия.  

С целью объективного установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия следственное управление МУ МВД России «Сызранское» просит откликнуться очевидцев происшествия.

Уважаемые жители и гости Самарской области! Если вы располагаете какой-либо информацией об указанном ДТП обратитесь в ближайший отдел полиции или к сотрудникам следственного управления МУ МВД России «Сызранское» по телефонам 8(8464)35-50-79, 8(993)460-23-03 или 102.

Теги: В центре внимания ДТП

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