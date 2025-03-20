В Кировском районе Самары машина сбила женщину, которая шла на зеленый свет

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В Кировском районе Самары полицейские проводят проверку по факту обращения в медицинское учреждение 64-летней женщины с травмами, полученными в ДТП.

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции следует: в 05:40 час. водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигался по ул. Каховская со стороны ул. Свободы. В пути следования, при совершении манёвра левого поворота на ул. Победы в направлении ул. Севастопольская, возле дома №122 по ул. Победы, допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Не оказав женщине помощи, водитель скрылся с места ДТП. Пешеход самостоятельно обратилась в медицинское учреждение, где ей, после обследования, рекомендовано амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на розыск нарушителя, скрывшегося с места ДТП, и возможных свидетелей. Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по тел. 89869535451 или 102 или в ближайший отдел полиции.