Завод по производству пива получил право использовать символику «Самарский продукт»

Филиал пивоваренной компании «Балтика» получил сертификат Самарской области на использование знаков «Сделано в Самарской области» и «Самарский продукт». Документ действителен в течение двух лет и распространяется на продукцию, выпускаемую на предприятии «Балтика‑Самара».

Как отметил директор завода Олег Рукин, предприятие гордится возможностью обеспечивать свежей продукцией домашний регион. Региональная символика, по его словам, подчеркнёт для потребителей, что товар произведён в первую очередь для них.

Программа с использованием регионального бренда действует с 2018 года. На сегодня право маркировать продукцию знаком имеют 464 предприятия, общее число позиций превысило 4 000. Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков назвал «Балтику‑Самару» надёжным партнёром региона и крупным налогоплательщиком, а использование символики — важным шагом для поддержки отечественного производителя.