Россия и Казахстан провели первую беспилотную перевозку грузов через границу

Россия и Казахстан впервые провели трансграничную беспилотную перевозку грузов. Об этом 28 мая сообщил заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев на V Евразийском экономическом форуме.

«Мы провели первую трансграничную беспилотную перевозку грузов. Не пустых автомобилей, а беспилотную доставку грузов», — передает его слова ТАСС.

Замглавы Минтранса РФ также заявил о необходимости создания нормативной базы для развития подобных перевозок. По его словам, регулирование движения высокоавтоматизированных транспортных средств должно разрабатываться с учетом национального законодательства двух стран.