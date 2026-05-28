На идеальный отпуск в 2026 году, по мнению самарцев, необходимо 204 тыс. рублей на человека
Начался прием заявок на Международный фотоконкурс "Женщина-фермер: Лица Земли"
1 июня (понедельник) Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
Победитель конкурса грантов для НКО организовал студенческий турнир по дзюдо в Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
Выпускникам посоветовали отказаться от мемов в сочинении ЕГЭ
РКС-Самара и УК против засоров канализации
Минтранс предложил оплачивать парковку в течение суток без штрафа
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
Самара присоединится к Всероссийскому фестивалю «Театральный поезд»

Самара присоединится к Всероссийскому фестивалю «Театральный поезд»

6 и 7 июня в Самаре будут проходить мероприятия Всероссийского фестиваля «Театральный поезд», посвященного 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации.

В течение двух дней жители и гости Самары смогут посетить спектакли на площадках шести театров. Например, 6 июня в 19:30 драматический театр города Вольска покажет постановку «Барышня-крестьянка» на сцене ТЮЗ «СамАрт», здесь же состоится торжественное открытие фестиваля. 7 июня Волгоградский молодежный театр на сцене «Самарской площади» представит спектакль «Позовите Нину». Полная программа доступна на сайте проекта poezd.stdrf.ru/regions/sa...
Билеты на все спектакли можно приобрести на сайте театров, где проходят спектакли.

Торжественная встреча «Театрального поезда» состоится 6 июня с 8:55 до 9:30 на железнодорожном вокзале (Комсомольская площадь, 1). В зоне ожидания вокзала творческие коллективы городских учреждений культуры представят интерактивные выступления, отрывки из спектаклей, чтения стихов А.С. Пушкина; для самых маленьких гостей будет работать фотозона с аниматорами. Там же в течение двух дней будет проходить выставка, посвященная Союзу театральных деятелей Российской Федерации, театральному искусству и театральным профессиям. (6 +)

Закрытие проекта «Театральный поезд» в Самаре состоится 7 июня в 21:00 — он завершится на железнодорожном вокзале театрализованным перформансом с заслуженной артисткой РФ Розой Хайруллиной и самарскими артистами.

 Отметим, что на все события, кроме спектаклей, вход свободный.

 

В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
28 мая 2026  11:11
27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
27 мая 2026  18:55
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
27 мая 2026  18:07
Вячеслав Федорищев поручил облправительству решить вопрос поддержки судостроителей
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
27 мая 2026  17:57
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
27 мая 2026  09:05
