Самара присоединится к Всероссийскому фестивалю «Театральный поезд»

6 и 7 июня в Самаре будут проходить мероприятия Всероссийского фестиваля «Театральный поезд», посвященного 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации.

В течение двух дней жители и гости Самары смогут посетить спектакли на площадках шести театров. Например, 6 июня в 19:30 драматический театр города Вольска покажет постановку «Барышня-крестьянка» на сцене ТЮЗ «СамАрт», здесь же состоится торжественное открытие фестиваля. 7 июня Волгоградский молодежный театр на сцене «Самарской площади» представит спектакль «Позовите Нину». Полная программа доступна на сайте проекта poezd.stdrf.ru/regions/sa...

Билеты на все спектакли можно приобрести на сайте театров, где проходят спектакли.

Торжественная встреча «Театрального поезда» состоится 6 июня с 8:55 до 9:30 на железнодорожном вокзале (Комсомольская площадь, 1). В зоне ожидания вокзала творческие коллективы городских учреждений культуры представят интерактивные выступления, отрывки из спектаклей, чтения стихов А.С. Пушкина; для самых маленьких гостей будет работать фотозона с аниматорами. Там же в течение двух дней будет проходить выставка, посвященная Союзу театральных деятелей Российской Федерации, театральному искусству и театральным профессиям. (6 +)

Закрытие проекта «Театральный поезд» в Самаре состоится 7 июня в 21:00 — он завершится на железнодорожном вокзале театрализованным перформансом с заслуженной артисткой РФ Розой Хайруллиной и самарскими артистами.

Отметим, что на все события, кроме спектаклей, вход свободный.