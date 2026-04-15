В Самарском политехе создали новый абразивный инструмент для полировки отверстий

На кафедре «Химия и технология полимерных и композиционных материалов» Самарского политеха разработали абразивный инструмент для финишной обработки сложных деталей с помощью ультразвука. Команда разработчиков в составе Александра и Марии Гречухиных, Ильи Нечаева, Нурлана Ахмедова, Владислава Титова, Виктории Шаговской, Дмитрия Деморецкого, а также Владимира Гундорина и Сергея Курепина создала полировальный стержень, позволяющий добиться идеальной гладкости деталей из сверхтвёрдых сплавов и высокотехнологичных материалов (шероховатостью до 0, 12 микрон). На разработку получен патент РФ № 2 858 388 от 17 марта 2026 года.

Современная промышленность требует очень качественной обработки деталей. Например, при создании пресс-форм, штампов, а также высокоточных радиотехнических изделий возникает необходимость безупречно отполировать внутренние поверхности отверстий или изогнутые пазы.

Существующие абразивные инструменты, как правило, имеют форму плоских брусков. Они отлично справляются с ровными плоскостями, но оказываются бесполезны, когда требуется обработать «внутренности» детали. Кроме того, обычное абразивное зерно часто оказывается недостаточно прочным, чтобы эффективно шлифовать сверхтвёрдые сплавы.

Чтобы решить эту проблему, разработчики изменили два ключевых параметра инструмента: форму и состав материала из которого он изготовлен. Так, вместо привычного бруска политеховцы разработали цилиндрический стержень, напоминающий твёрдый карандаш.

«Стержень состоит из прессованной абразивной смеси, прошедшей термическую обработку (бакелизацию), – комментирует Виктория Шаговская, – В качестве абразивного порошка мы используем алмаз детонационного синтеза – один из самых твёрдых современных материалов. В качестве связующего – органическую связку из фенолформальдегидной смолы с добавлением криолита и пирита, помогающих инструменту эффективно работать и «самозатачиваться» в процессе использования».

Разработчики намерены продолжить работу по внедрению инструмента в реальное производство, в частности, на предприятиях машиностроительного и радиотехнического комплекса, где высока потребность в финишной обработке деталей сложной формы.

Команда учёных с кафедры «Химия и технология полимерных и композиционных материалов» уже много лет занимается разработками в области создания абразивных материалов и инструментов. Многие их изделия, намного превосходящие по эффективности существующие аналоги, уже запатентованы (оригинальный состав абразивной массы, различные приспособления для ультразвуковой полировки деталей и т.п.), сообщает пресс-служба СамГТУ.

