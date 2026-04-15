В Самарском политехе создали новый абразивный инструмент для полировки отверстий

Я нашел ошибку
Главные новости:
В марте во время несения службы сотрудники ДПС Госавтоинспекции Отдела МВД России по Безенчукскому району остановили для проверки автомобиль Opel Astra, под управлением 41-летнего местного жителя.
Сотрудники ГАИ задержали в Безенчукском районе водителя, повторно севшего за руль в состоянии опьянения
За прошедшие сутки в регионе в результате палов сухой травы произошло 6 пожаров.
За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 21 пожара
12 апреля на улице Космонавтов а селе Приволжье загорелись домашние вещи в квартире.
Оставленная без присмотра свеча стала причиной пожара в Приволжском районе
Температура воздуха 16 апреля в Самаре ночью +2, +4°С, днем +14, +16°С.
16 апреля в регионе без осадков, до +16°С
30 апреля в КРЦ «Звезда» состоится финал Самарского дивизиона Детского КВН Самарской области.  
Финал детского дивизиона КВН Самарской области пройдет в конце апреля в Самаре
В ИК №6 в ходе досмотра грузового автомобиля в кабине транспортного средства за пассажирским сиденьем были обнаружены и изъяты запрещённые предметы.
В исправительная колония №6 пресечена попытка доставки запрещённых предметов
25 апреля в 12.00 и 16.00 в Самарском театре драмы спектакль «Маленький принц».
Самарский театр драмы: спектакли по «Пушкинской карте» в апреле и мае
В рамках мероприятий по сохранению и озеленению парков и общественных пространств Самары в парке Победы проведут масштабное озеленение — высадят крупномерные деревья.
90 деревьев высадят в самарском парке Победы
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.85
-0.4
EUR 89.26
0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском политехе создали новый абразивный инструмент для полировки отверстий

199
На кафедре «Химия и технология полимерных и композиционных материалов» Самарского политеха разработали абразивный инструмент для финишной обработки сложных деталей с помощью ультразвука.

Команда разработчиков в составе Александра и Марии Гречухиных, Ильи Нечаева, Нурлана Ахмедова, Владислава Титова, Виктории Шаговской, Дмитрия Деморецкого, а также Владимира Гундорина и Сергея Курепина создала полировальный стержень, позволяющий добиться идеальной гладкости деталей из сверхтвёрдых сплавов и высокотехнологичных материалов (шероховатостью до 0, 12 микрон). На разработку получен патент РФ № 2 858 388 от 17 марта 2026 года.
Современная промышленность требует очень качественной обработки деталей. Например, при создании пресс-форм, штампов, а также высокоточных радиотехнических изделий возникает необходимость безупречно отполировать внутренние поверхности отверстий или изогнутые пазы.
Существующие абразивные инструменты, как правило, имеют форму плоских брусков. Они отлично справляются с ровными плоскостями, но оказываются бесполезны, когда требуется обработать «внутренности» детали. Кроме того, обычное абразивное зерно часто оказывается недостаточно прочным, чтобы эффективно шлифовать сверхтвёрдые сплавы.
Чтобы решить эту проблему, разработчики изменили два ключевых параметра инструмента: форму и состав материала из которого он изготовлен. Так, вместо привычного бруска политеховцы разработали цилиндрический стержень, напоминающий твёрдый карандаш. 
«Стержень состоит из прессованной абразивной смеси, прошедшей термическую обработку (бакелизацию), – комментирует Виктория Шаговская, – В качестве абразивного порошка мы используем алмаз детонационного синтеза – один из самых твёрдых современных материалов. В качестве связующего – органическую связку из фенолформальдегидной смолы с добавлением криолита и пирита, помогающих инструменту эффективно работать и «самозатачиваться» в процессе использования».
Разработчики намерены продолжить работу по внедрению инструмента в реальное производство, в частности, на предприятиях машиностроительного и радиотехнического комплекса, где высока потребность в финишной обработке деталей сложной формы. 
Команда учёных с кафедры «Химия и технология полимерных и композиционных материалов» уже много лет занимается разработками в области создания абразивных материалов и инструментов. Многие их изделия, намного превосходящие по эффективности существующие аналоги, уже запатентованы (оригинальный состав абразивной массы, различные приспособления для ультразвуковой полировки деталей и т.п.), сообщает пресс-служба СамГТУ.

 

Фото:  СамГТУ, Самарский политех

Теги: Самара Университет

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
СамГМУ увеличил стипендиальную поддержку абитуриентов с высокими результатами ЕГЭ, которые будут поступать в университет в текущем году.
13 апреля 2026, 14:43
СамГМУ выплатит до 350 000 рублей абитуриентам с высокими баллами за ЕГЭ
СамГМУ увеличил стипендиальную поддержку абитуриентов с высокими результатами ЕГЭ, которые будут поступать в университет в текущем году.
716
Новая комплексная образовательная модель для создания, тестирования и продвижения продуктов и услуг в сфере ИТ, робототехнических систем и БАС «Технологическя мастерская «Дрон-гараж» будет запущена на площадке Самарского университета им. Королёва.
09 апреля 2026, 15:51
В регионе создадут технологическую мастерскую «Дрон-гараж»
Новая комплексная образовательная модель для создания, тестирования и продвижения продуктов и услуг в сфере ИТ, робототехнических систем и БАС...
1261
Сегодня, 7 апреля, в Самарском университете им. Королева состоялось торжественное открытие 76-й молодежной научной конференции, посвященной 65-летию первого полета человека в космос Юрия Алексеевича Гагарина.
07 апреля 2026, 18:29
В Самарском университете им. Королева стартовала молодежная научная конференция,  посвященная 65-летию первого полета человека в космос
Сегодня, 7 апреля, в Самарском университете им. Королева состоялось торжественное открытие 76-й молодежной научной конференции, посвященной 65-летию первого полета человека в космос.
1065
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
15 апреля 2026  13:44
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
272
Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
15 апреля 2026  10:29
Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
319
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
14 апреля 2026  17:19
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
684
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
873
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026  20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
864
Весь список