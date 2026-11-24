23 ноября 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек, 1 из которых несовершеннолетний. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 454 нарушения ПДД РФ, в том числе 10 нарушений правил перевозки детей и 19 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения.

Одно из ДТП произошло в 12:51 в Октябрьском районе: водитель автомобиля LADA Vesta - 52-летний мужчина, осуществляя движение задним ходом на территории медицинского центра, расположенного на пр-те Карла-Маркса, допустил наезд на 87-летнюю женщину. Пострадавшая госпитализирована, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области