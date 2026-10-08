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В Самарской области прошло совещание по соблюдению обязательных требований в сфере гостеприимства

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В Самаре состоялось рабочее совещание с отельерами по вопросам соблюдения миграционного законодательства РФ, а также внедрения сервиса заселения гостей с использованием цифрового удостоверения личности в национальном мессенджере МАКС.

В Самаре состоялось рабочее совещание с отельерами по вопросам соблюдения миграционного законодательства Российской Федерации, а также внедрения сервиса заселения гостей с использованием цифрового удостоверения личности в национальном мессенджере МАКС.

Мероприятие прошло на базе отеля 7 Авеню Хотел энд Спа. Мероприятие организовано министерством туризма Самарской области совместно с управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области при участии представителей регионального Роспотребнадзора.

В рамках совещания были детально рассмотрены механизмы информационного взаимодействия между правоохранительными органами и коллективными средствами размещения. Отдельное внимание уделили соблюдению прав потребителей при оказании гостиничных услуг.

️Совещание позволило наметить четкие шаги для полного перехода на цифровые форматы заселения и повышения качества сервиса в регионе.

 

Фото:   министерство туризма Самарской области

Теги: Самара Туризм

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