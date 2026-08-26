В Самарской области могут появиться передвижные аптеки для сёл

С 1 сентября 2026 года в России стартует трёхлетний эксперимент по продаже медикаментов в передвижных аптечных пунктах для жителей малонаселённых и отдалённых сельских территорий. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Передвижные аптеки смогут работать в сёлах и деревнях, где нет стационарных аптек.



В них будут продавать наиболее востребованные лекарственные препараты, за исключением тех, которые содержат наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, более 25% спирта или требуют особых условий хранения. Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года. Участвовать в пилотном проекте смогут аптечные организации, у которых есть лицензия на продажу, хранение и перевозку медикаментов сроком не менее трёх лет.



Чтобы регион был включён в эксперимент, губернатор должен подать ходатайство в Минздрав России. Сами аптечные организации должны получить специальное разрешение Росздравнадзора. По данным Минздрава РФ, о желании принять участие в эксперименте уже заявили 11 субъектов России, пишет Самара-АиФ.