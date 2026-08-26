В Самаре трамваи по Ново-Садовой могут пойти раньше срока

В Самаре 25 августа 2026 года депутаты Думы Самары посетили участок от улицы Ново-Вокзальной до разворотного кольца около завода имени Тарасова и далее до улицы Гастелло, где ведется ремонт путей. Срок исполнения работ – до начала октября 2026 года, но подрядчик опережает график.

С апреля 2026 года трамваи № 5, 20, 20к, 22 и 24 ходят по измененным маршрутам.

В ближайшее время планируется завершить ремонт трамвайных путей на ул. Красноармейской от улицы Агибалова до улицы Спортивной. Работы на этом участке велись с 17 июля, по измененным маршрутам ходили трамваи № 1, 4, 16 и 23, пишет СитиТраффик.

Предстоят еще работы на перекрестке улиц Спортивной и Красноармейской. Для своевременного завершения ремонта потребуются дополнительные краткосрочные ограничения движения, сообщили в пресс-службе Думы Самары.