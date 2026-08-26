Самарское ТТУ ищет поставщика запчастей для новых трамваев «Львенок»

Самарское муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» объявило закупку запчастей для современных низкопольных трамваев «Львёнок». Начальная цена контракта — 383,7 тысячи рублей. Информация о тендере опубликована на портале госзакупок.

В перечень необходимых деталей вошли компоненты для тормозной системы, электрооборудования и кузовные элементы. Трамваи «Львёнок» начали поступать в Самару в 2024 году и уже работают на нескольких городских маршрутах.

Определение подрядчика запланировано на 7 сентября 2026 года. Поставка запчастей должна обеспечить бесперебойную работу новых трамваев.

Напомним, трамваи на Ново-Садовой в Самаре запустят с 1 сентября после тестов 27–29 августа, пишет ГТРК-Самара.