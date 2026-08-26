В преддверии учебного года самарские энергетики провели дополнительный осмотр энергообъектов

Энергетики филиала «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» провели повторный осмотр воздушных линий электропередачи (ЛЭП), распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, расположенных в непосредственной близости от объектов социального назначения: общеобразовательных школ, детских садов и социальных учреждений.

Особое внимание было уделено исправности ограждений, конструкций и дверей трансформаторных подстанций, наличию замков, предупреждающих и информационных знаков. На ЛЭП было проверено состояние опор, габариты провода, знаки безопасности и другое.

Подобные мероприятия носят плановый характер и проводятся ежегодно в рамках комплексных программ по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на энергообъектах компании. Помимо реализации технических мероприятий, энергетики филиала «Самарские распределительные сети» на постоянной основе проводят профилактическую работу, выпускают для родителей и детей памятки по электробезопасности, проводят уроки электробезопасности.