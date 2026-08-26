Учителя смогут бесплатно освоить ИИ для работы на уроках

Бесплатно повысить квалификацию в сфере ИИ смогут учителя со всей России. В этом году программу «Искусственный интеллект в работе учителя», разработанную Яндексом, смогут пройти более 250 тыс. человек. Запись откроется на Госуслугах в сентябре.
Нейросети не заменят учителя и не напишут урок вместо него. Они помогут объяснить материал более наглядно и интересно.
Например, математики смогут создавать с помощью ИИ анимации о работе формул и теорем, биологи и географы — визуализировать природные процессы, а учителя иностранного языка — разрабатывать интерактивные задания.
Кто может принять участие
Пройти программу смогут учителя с любым опытом работы с нейросетями — от новичков до тех, кто уверенно пользуется ИИ-инструментами.
Как будет проходить обучение
- — для участия нужно с 16 сентября подать заявление на Госуслугах. Потребуется учётная запись учителя
- — обучение проходит онлайн, в удобное время
- — продолжительность — 36 часов
- — по завершению курса нужно сдать итоговое тестирование
- — учителя, успешно окончившие обучение, получат удостоверение о повышении квалификации
Обучение организуют Минцифры России, Минпросвещения России и Государственный университет просвещения. Содержание программы разработано «Яндексом».