Учителя смогут бесплатно освоить ИИ для работы на уроках

Бесплатно повысить квалификацию в сфере ИИ смогут учителя со всей России. В этом году программу «Искусственный интеллект в работе учителя», разработанную Яндексом, смогут пройти более 250 тыс. человек. Запись откроется на Госуслугах в сентябре.

Нейросети не заменят учителя и не напишут урок вместо него. Они помогут объяснить материал более наглядно и интересно.

Например, математики смогут создавать с помощью ИИ анимации о работе формул и теорем, биологи и географы — визуализировать природные процессы, а учителя иностранного языка — разрабатывать интерактивные задания.

Кто может принять участие

Пройти программу смогут учителя с любым опытом работы с нейросетями — от новичков до тех, кто уверенно пользуется ИИ-инструментами.

Как будет проходить обучение

— для участия нужно с 16 сентября подать заявление на Госуслугах. Потребуется учётная запись учителя

для участия нужно с 16 сентября подать заявление на Госуслугах. Потребуется учётная запись учителя — обучение проходит онлайн, в удобное время

обучение проходит онлайн, в удобное время — продолжительность — 36 часов

продолжительность — 36 часов — по завершению курса нужно сдать итоговое тестирование

по завершению курса нужно сдать итоговое тестирование — учителя, успешно окончившие обучение, получат удостоверение о повышении квалификации

Обучение организуют Минцифры России, Минпросвещения России и Государственный университет просвещения. Содержание программы разработано «Яндексом».