С 1 октября у россиян появится новая возможность по пополнению счетов

С 1 октября 2026 года россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на собственный счет в другой кредитной организации. За одну операцию можно внести не более 25 тыс. рублей, за сутки — 50 тыс. рублей, за месяц — 200 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по аналитике Инго Банка, кандидат экономических наук Василий Кутьин.

«Новый сервис будет работать через Систему быстрых платежей. Клиент сможет выбрать банкомат с функцией приема наличных и направить деньги на свой счет в другом банке. Пополнить таким способом счет родственника или другого человека не получится. Главное преимущество для клиента — отсутствие зависимости от банкоматов своего банка. Особенно это актуально для небольших городов и отдаленных районов, где сеть отдельных кредитных организаций развита слабо», — пояснил Кутьин.

По его словам, при этом воспользоваться услугой получится не в любом банкомате. Подключение к сервису будет добровольным — банки самостоятельно решат, внедрять ли новую функцию, предупредил Кутьин. Перед внесением денег необходимо убедиться, что ее поддерживают и банк-получатель, и конкретное устройство, рекомендовал эксперт.

По его словам, банки также смогут брать комиссию за операцию, ее размер будет зависеть от тарифов кредитной организации, поэтому сумму платы следует проверить на экране банкомата до подтверждения пополнения. Действующие лимиты бесплатных переводов между собственными счетами через СБП на эту услугу не распространяются, уточнил Кутьин.

Если банкомат примет купюры, но деньги не поступят на счет, Кутьин посоветовал сохранить чек, записать номер устройства, дату, время и сумму операции. Обратиться следует как в банк, которому принадлежит банкомат, так и в банк-получатель, заключил эксперт.