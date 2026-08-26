Самарская область занимает второе место в ПФО по сбору фундука и грецкого ореха

Это подсчитали в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка в преддверии Орехового спаса. Приволжье собирает орехов почти в 13 раз больше, чем Сибирский и Уральский федеральные округа вместе взятые. При благоприятных погодных условиях в 2026 году урожай в регионе может достичь 165 тонн.

На Саратовскую область приходится почти половина общего сбора — около 77 тонн. На втором месте — Чувашия (почти 17 тонн), на третьем — Самарская область (более 13 тонн).

Главное богатство округа — фундук. Его сбор вырос почти на 40% — до 40 тонн. Больше всего фундука собрали в Кировской области — 8,7 тонны (по итогам 2025 года). За ней идёт Самарская область — 8,1 тонны. Саратовская область с показателем 7,3 тонны замыкает топ-3.

Грецкий орех лучше всего чувствует себя в Саратовской (почти 70 тонн), Самарской (около 4 тонн) и Нижегородской областях (3 тонны), пишет СитиТрафик.

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