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Почти 24 тысячи детей отдохнули в лагерях Самары за лето

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Почти 24 тысячи детей отдохнули в лагерях Самары за лето

В Самаре завершается летняя оздоровительная кампания. Всего за три месяца в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием на базе школ отдохнули почти 24 тысячи детей, в том числе ребята из Республики Абхазия (город Сухум), Курской и Нижегородской областей и Республики Удмуртия в ходе Всероссийского слета кадетских корпусов и военно-патриотических объединений. В центре дзюдо «Мужество» более 120 ребят отдохнули в палаточном лагере.

«Летние детские лагеря — особенные уголки, где живет настоящее детство с кострами, песнями и самой крепкой дружбой. Наша задача — не просто их сохранить, но и развивать. Этим летом лагеря Самары достойно приняли ребят. Спасибо вожатым, воспитателям, педагогам-организаторам и всем, кто в течение трех месяцев работал, готовил вкусные обеды, проводил интересные мастер-классы. Без вашего профессионализма никакие стены не сделают отдых по-настоящему счастливым и безопасным. Надеюсь, подготовка к лету 2027 года у коллективов всех лагерей также пройдет плодотворно», – сказал глава города Самары Иван Носков.

В центре дзюдо «Мужество», где 25 августа завершилась профильная социально-гуманитарная смена «Летняя академия волонтеров», за лето отдохнули почти 2,5 тысячи ребят, 120 из них — в палаточном лагере на базе центра. Ребята занимались обустройством лагеря,  скалолазанием, осваивали навыки оказания первой помощи, технику пешеходного туризма, туристских узлов и ориентирования, занимались творчеством и участвовали в общелагерных событиях.

«Палаточный лагерь организуем уже не первое лето, это всегда приключение для детей. Ребята живут в палатках, но при этом находятся под постоянным контролем педагогов, в полной безопасности, строго соблюдаются все санитарные нормы. Главное новшество этого года — новый быстровозводимый корпус: он позволил увеличить вместимость лагеря, и теперь за одну смену мы принимаем почти 400 человек. Благодарю за поддержку главу Самары Ивана Николаевича Носкова! Впереди межсезонье, но мы уже активно готовимся к следующему лету — хотим сделать отдых ребят еще лучше», – отметил директор центра дзюдо «Мужество» Юрий Шумилин.

Обновления к этому летнему сезону произошли и в других лагерях Самары. В «Волжском Артеке» капитально отремонтировали уличную эстраду, жилые помещения и пищеблок, обновили покрытие спортплощадок, закупили новую мебель для обеденного зала и спортинвентарь. В центре «Олимп» смонтировали современные сантехнические модули, в «Золотой рыбке» отремонтировали асфальт, полы в холле и душевые кабины, а в центре «Заря» провели реконструкцию здания пищеблока и обеденного зала.

Напомним, развитие детского отдыха в летних лагерях отвечает целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина и обеспечивает гармоничное воспитание, оздоровление и самореализацию подрастающего поколения.

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