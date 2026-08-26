20 сентября в 17:00 в театре для детей и молодежи «Мастерская» состоится премьера спектакля «Гамлет» по одноимённой трагедии Уильяма Шекспира.

Постановка раскрывает всю глубину и загадочность одного из самых неоднозначных произведений мировой драматургии. В центре сюжета – история датского принца, переосмысленная через призму современного театрального языка. Режиссёр делает акцент на внутреннем конфликте героев, исследовании границ выбора и ответственности, выводя на первый план не внешние события, а психологическую глубину шекспировских персонажей.

Спектакль ставит режиссёр Филипп Ефимов, выпускник кафедры актёрского искусства и сценической речи Самарского государственного института культуры. Возвращение молодого постановщика в родной город обещает стать заметным событием: его версия «Гамлета» сочетает классическую основу с дерзким сценическим решением, где текст Шекспира звучит остро и современно.

Особую роль в спектакле играют сценические поединки, над которыми работают приглашённые мастера спорта по фехтованию (шпага), мастера европейского исторического фехтования, постановщики фехтования в театре, кино и эстраде Виктор и Олег Мазуренко. Дуэт братьев-близнецов – явление, не имеющее аналогов на современной сцене. Это первый и единственный фехтовальный дуэт, который сложился в 2000 году и синтезировал стиль европейских школ фехтования XVI–XVIII вв., а также создал свой авторский оригинальный стиль вневременного арт-фехтования (экшен), связав его с эстрадно-цирковым, театральным и танцевальным искусством. Братья, известные сотрудничеством с театральными и кинопроектами, создают пластику боя, в которой достоверность сочетается с безопасностью и эмоциональной выразительностью. В их исполнении дуэли превращаются в важную часть драматургии, раскрывающую характеры и движущие мотивы героев не хуже слов.

Новая постановка «Гамлета» продолжает курс театра на освоение мировой классики и работу с сильным актёрским ансамблем. «Время Гамлета сейчас пришло. Эта пьеса всегда будет волновать: в каждом её слове что‑то зашифровано», – уверена художественный руководитель Ирина Сидоренко. Но именно в этом риске, по её замыслу, и рождается живой театр – тот, на который хочется идти, чтобы удивляться, спорить и уходить с чувством, что ты увидел нечто настоящее. Говоря о параллельной подготовке сразу двух премьер, Ирина Анатольевна отмечает, что такая работа позволила максимально включить труппу в насыщенный сезон, чтобы зрители имели возможность увидеть любимых артистов в новых, сложных и масштабных ролях.

Место проведения: Театр для детей и молодёжи «Мастерская» (г. Самара, ул. Чернореченская, 15).

Начало: 17:00.